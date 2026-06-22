【バレー女子NL】第2週終了 日本は6勝2敗で5位 ブラジルが初黒星でアメリカが首位浮上 第3週は7月8日から開催
◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週(6月17日〜21日、フィリピン・パサイシティ)
バレーボール女子ネーションズリーグ(NL)は21日、予選ラウンド第2週の試合が各地で行われました。
予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。
日本は世界ランク1位のイタリアにセットカウント0−3（21−25、23−25、18−25）で敗戦。前日のドミニカ共和国戦に続き連敗となりました。
唯一全勝だったブラジルがドイツに2−3のフルセットで今大会初黒星。セルビアを下したアメリカが7勝1敗で首位に浮上となり、ブラジルが2位につけています。日本を破ったイタリアが3位浮上。日本は第2週を終えて、6勝2敗で5位に位置しており、イタリア、ポーランド、トルコも6勝2敗となっています。
第3週は、7月8日から12日まで日本・大阪で開催。強豪ブラジルをはじめ、タイ、トルコ、ポーランドと対戦します。
【21日予選ラウンド結果】
アメリカ 3−1 セルビア
ブルガリア 3−2 ウクライナ
チェコ 3−2 ドミニカ共和国
ベルギー 3−2 フランス
カナダ 3−2 ポーランド
イタリア 3−0 日本
ドイツ 3−2 ブラジル
オランダ 3−0 タイ
トルコ 3−2 中国
◆カナダ開催
第1戦 ○ 3−1 フランス
第2戦 ○ 3−1 ウクライナ
第3戦 ○ 3−0 ドイツ
第4戦 ○ 3−2 カナダ
◆フィリピン開催
第5戦 ○ 3−2 セルビア
第6戦 ○ 3−0 チェコ
第7戦 ●1−3 ドミニカ共和国
第8戦 ●0−3 イタリア
◆日本開催
第9戦 ブラジル
第10戦 タイ
第11戦 トルコ
第12戦 ポーランド