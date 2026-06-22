◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週(6月17日〜21日、フィリピン・パサイシティ)

バレーボール女子ネーションズリーグ(NL)は21日、予選ラウンド第2週の試合が各地で行われました。

予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。

日本は世界ランク1位のイタリアにセットカウント0−3（21−25、23−25、18−25）で敗戦。前日のドミニカ共和国戦に続き連敗となりました。

唯一全勝だったブラジルがドイツに2−3のフルセットで今大会初黒星。セルビアを下したアメリカが7勝1敗で首位に浮上となり、ブラジルが2位につけています。日本を破ったイタリアが3位浮上。日本は第2週を終えて、6勝2敗で5位に位置しており、イタリア、ポーランド、トルコも6勝2敗となっています。

第3週は、7月8日から12日まで日本・大阪で開催。強豪ブラジルをはじめ、タイ、トルコ、ポーランドと対戦します。

【21日予選ラウンド結果】

アメリカ 3−1 セルビア

ブルガリア 3−2 ウクライナ

チェコ 3−2 ドミニカ共和国

ベルギー 3−2 フランス

カナダ 3−2 ポーランド

イタリア 3−0 日本

ドイツ 3−2 ブラジル

オランダ 3−0 タイ

トルコ 3−2 中国

【日本の予選ラウンド日程】◆カナダ開催第1戦 ○ 3−1 フランス第2戦 ○ 3−1 ウクライナ第3戦 ○ 3−0 ドイツ第4戦 ○ 3−2 カナダ◆フィリピン開催第5戦 ○ 3−2 セルビア第6戦 ○ 3−0 チェコ第7戦 ●1−3 ドミニカ共和国第8戦 ●0−3 イタリア◆日本開催第9戦 ブラジル第10戦 タイ第11戦 トルコ第12戦 ポーランド