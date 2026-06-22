女優の加藤夏希（40）が22日までにXを更新。幼い子どもへの授乳を禁止する一部飲食店に私見を述べた。

4児の母である加藤は「うーん、授乳NGなお店」と書き出し、続く投稿で「出産後の過ごし方の中に入れるしかないよ。外食時『授乳できますか？』って聞かないといけないって」と困惑する様子をつづった。

続けて「正直、聞かないといけないなんて思ってなかったし、そういう事を気にするお店はお子様NGにしてほしい」と訴え、フォロワーからは「授乳なんていつ子供が欲しがるか分からないですし。そんな事すらもNGにするなんて、何か悲しいですね」「なぜダメなのか？わからないよう」「スマホマナーOKだけど通話NG理解できないかんじ？私なら泣いたり授乳しなきゃ行けなくなったらテイクアウトにして出るけどな」「逆になぜ全ての飲食店で授乳OKだと思い込んでいるのですか？」など、様々な意見が寄せられた。

加藤は2014年6月、一般男性との結婚を発表。16年7月に第1子長女、19年2月に第2子長男、21年1月に第3子次男、24年5月に第4子次女出産を報告した。