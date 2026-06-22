【6月30日限定】サンマルクカフェ、チョコクロ9個が30％オフに　通常2250円→1570円【月1回開催】

サンマルクカフェは6月30日、月に一度の「サンマルクカフェの日」を開催する。人気商品「チョコクロ」9個入りBOXを、通常2,250円（税込）のところ30％オフの1,570円（税込）で販売する。

「サンマルクカフェの日」は、ブランド名にちなみ毎月30日（サンマル）に、チョコクロ9個（ク）を30％オフで販売する月1回限定の企画。2026年4月から全国で本格始動した。

初回開催となった4月30日には「サンマルクカフェの日BOX（チョコクロ9個入）」を約1万4,000箱販売。続く5月30日には約1万6,000箱を販売し、初回実績を上回ったほか、直近1年間における単日売上でも第3位を記録した。6月30日は3回目の開催となる。

「サンマルクカフェの日」

〈日頃の感謝と新規利用のきっかけづくり〉

同企画は、日頃からサンマルクカフェを利用する顧客への感謝に加え、まだチョコクロを購入したことのない人に商品を知ってもらうきっかけづくりとして実施している。

【画像4点】7月2日まで販売中の「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」はこちら

また、2029年度までに370店舗体制を目指す同社の成長戦略の一環として位置付ける取り組みでもある。

物価高騰や経済不安などを背景に外食機会が減少する中、月に1度のお得な定期キャンペーンを展開することで、「日常に一番近い街角カフェ」を目指すとしている。

〈店内製造にこだわるベーカリーカフェ〉

サンマルクカフェは1999年、東京都中央区に1号店をオープンした。看板商品「チョコクロ」をはじめ、「じゃがバタデニッシュ」「バターデニッシュ」などのパンやサンドイッチを店内で手作りしている。

また、独自開発した遠赤外線効果を発するオーブンを使用し、焼きたての商品を提供している。

同社は、「次回開催の6月30日にも多くのお客様にお楽しみいただけるよう、店内製造のできたてパンと、ほっと一息つけるドリンクメニューをご用意してお待ちしております」としている。

店内製造にこだわるベーカリーカフェ「サンマルクカフェ」

■「サンマルクカフェの日」概要

・開催日

毎月30日

・内容

チョコクロ9個入りBOXを通常価格2,250円（税込）のところ、30％オフの1,570円（税込）で販売

※チョコクロ9個入りBOXの通常価格は店舗によって異なる場合がある。

・実施店舗

全国のサンマルクカフェ

※以下の一部店舗を除く

【対象外店舗】

・サンマルクカフェ＆バー ユニバーサル・シティウォーク店

・サンマルクカフェ 関西国際空港店

・その他一部の新規オープン店舗

※数量限定のため、なくなり次第終了する。