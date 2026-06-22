

高松北警察署

別れ話を切り出した元交際相手に対し、連続して電話をかけたり繰り返しメッセージを送ったりするストーカー行為をしたとして、22日、さぬき市の会社員の男（29）が、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反の疑いで逮捕されました。

警察によりますと、6月15日に男の元交際相手の女性（28）から「交際相手に別れ話を切り出したが、しつこく連絡をしてきて困っています」と高松北警察署に連絡がありました。これを受けて警察は男に対し、女性に連絡をしたり家に行ったりすることはストーカー行為になるためしてはいけないと口頭で指導を行いました。

しかし、男はその日の午後9時ごろから約15分間連続して、女性に電話をかけたりSNSでメッセージを送ったりして、女性に対し「会いたい」「連絡をとりたい」などと要求したということです。

また、17日午後8時43分ごろには「この事は警察に言わんといて欲しいです」、21日午後2時13分頃には「電話下さい、お願いします」などとSNSでメッセージ送信を繰り返すストーカー行為をした疑いが持たれています。

警察の調べに対して男は「メッセージを送信したことに間違いないが、不安を覚えさせるような方法をとったつもりはない」と容疑を一部否認しています。