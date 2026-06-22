アユートは、AZLAより、低刺激の100％医療用シリコンを採用したAirPods Pro 3専用イヤーピース「SednaEarfit max for AirPods Pro 3」を、6月27日に発売する。全6サイズを用意し、価格は近接3サイズ各1ペアが3,300円。単品サイズ2ペアが2,750円。

サイズは中間サイズを含めたSS/S/MS/M/ML/Lの計6サイズを用意する。

AZL-MAX-APP3-SET-L(M/ML/Lサイズ各1ペア) 3,300円 AZL-MAX-APP3-SET-M(MS/M/MLサイズ各1ペア) 3,300円 AZL-MAX-APP3-SET-S(SS/S/MSサイズ各1ペア) 3,300円 AZL-MAX-APP3-L(Lサイズ2ペア) 2,750円 AZL-MAX-APP3-ML(MLサイズ2ペア) 2,750円 AZL-MAX-APP3-M(Mサイズ2ペア) 2,750円 AZL-MAX-APP3-MS(MSサイズ2ペア) 2,750円 AZL-MAX-APP3-S(Sサイズ2ペア) 2,750円 AZL-MAX-APP3-SS(SSサイズ2ペア) 2,750円

アップルのAirPods Pro 3の性能をさらに引き出しつつ、より快適な装着を可能にするために、3つの独自最新技術を駆使して新開発した専用イヤーピース。788人の外耳道分析と数万にも及ぶサンプルテストを含む多くの検証と知見を駆使して、素材や形状、実際の使用感まで徹底研究して開発した。

イヤーピース本体には韓国KCC製医療用シリコン(LSR)素材を採用し、耳に接触する傘部分は、医療機器や外科手術器具に使用される100％医療用シリコンで構成している。「『医療グレード』と表示された材料は医療材料ではなく、『医療』という用語は真の医療材料にのみ使用できる」とし、敏感な耳道に対して安心な素材を使用することで、低刺激で優しい装着感を実現したという。

「一体型アダプター設計」を採用

AZLA独自の最新技術「一体型アダプター設計」も投入。イヤーピースとAirPods Pro 3装着用の専用アダプターを一体構造として成形し統合することで、着脱の容易性、イヤーピースだけの外れ防止、確実な密閉性確保により、没入感あるサウンドを実現する。

「可変厚設計」も盛り込んだ

同じく独自の最新技術「可変厚設計」も採用した。イヤーピース先端に向かって薄くなる独自のテーパード構造設計を進化させたもので、部分的に厚みを変化させることで、さらなるフィッティング向上を実現している。

装着イメージ

均一な厚さの標準的なイヤーピースとは異なり、テーパード構造設計は内耳側に向かって薄くなるため、スムーズな耳への挿入、快適性と密閉性能の両方を向上させられるという。このテーパード構造をアップデートした可変厚設計は、傘の外耳側の一部分の厚みの調整も可能で、耳内圧を低減しつつ、さらに外部騒音の確実な遮断を実現する。

異物の侵入防止と音響伝達最大化を図る独自技術「12H ヘキサゴンフィルター」も採り入れた。シリコン一体成型のフィルターで、従来のハニカム構造を六角形と複数の幾何学形状を組み合わせた構造にすることで、的確に異物の侵入を防ぎつつ、音響伝達を最大化するとのこと。

なお、AZLAのAirPods Pro 3用イヤーピースとしては、体温で変形してフィットするTPE(熱可塑性エラストマー)を採用した「SednaEarfit XELASTEC II for AirPods Pro 3」が3月6日に発売されている。

「SednaEarfit max for AirPods Pro 3」装着イメージ