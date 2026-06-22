高市首相は、暗号資産「サナエトークン」などの報道をめぐり、自身の秘書の説明を盛り込んだ陳述書を近日中に国会に提出すると表明しました。中継です。

22日の予算委員会で、中道改革連合の後藤議員は、暗号資産などの報道をめぐり、設計者とされる男性と高市首相の秘書との関係について改めてただしました。

高市首相

「近日中に奈良の秘書の陳述書と、そしていわゆる暗号資産に関する記述など、どこにもない相手企業から送られてきた唯一の提案書、これを予算委員会の理事会に提出させてください。それをもって何とか答弁にかえさせていただけませんか。心からお願いをいたします」

中道改革連合・後藤祐一議員

「答弁拒否ですね。じゃあ木下公設第一秘書に参考人として、この予算委員会に来てもらいましょう」

高市首相は、この報道の国会対応をめぐり「総理としての業務時間も残念ながら確保できなくなってきている」と述べた上で、秘書の陳述書と、男性の企業からの提案書を国会の予算委員会の理事会に提出することで、答弁にかえたいと訴えました。

これに対し、後藤議員は答弁拒否だとして、公設第一秘書の国会への参考人招致を改めて求めました。

一方、中東・ホルムズ海峡への自衛隊派遣をめぐって高市首相は「現時点で何ら決まっていない」「国際法および国内法の範囲内で必要な対応を検討することについては変わりない」と強調しました。