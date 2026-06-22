フリーアナウンサーの中川安奈さんが6月21日、自身のインスタグラムを更新。日本代表の第2戦観戦からライブ参加までの充実した1日を報告しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 デニム姿の私服ショット公開「あ〜いい1日だったな」W杯チュニジア戦の興奮そのままに妹とライブ参戦し武道館発表に大感動





中川さんはこの日、ネット配信番組のスタジオで豪華ゲストとともに日本代表の第2戦を観戦。「素晴らしい勝利」を見届け、最高な気分のまま妹さんと合流し、Ayumu Imazuさんのライブへ向かったことを明かしました。







ライブでは終盤にサプライズ発表があり、来年1月31日に日本武道館での公演が告知されたとのこと。中川さんは「とっっってもうれしかった」とつづり、「ぜったいに行きたい」と意気込みを見せました。







また、「応援している推しが新たなステージに進む姿を見守れる初めての感覚を味わえて幸せでした」と感慨深い気持ちをつづっています。







投稿には、公園の芝生の上での私服ショットや、妹とともにライブ会場で黄色いタオルを掲げた1枚もアップされており、姉妹でライブを楽しんだ様子が伝わります。







投稿の最後には「あ〜いい1日だったな」とひと言添えており、充実した1日を締めくくっています。







この投稿に、「デニム良く似合ってます」「ジーパンめっちゃいい感じですねぇ」「ワールドカップ日本勝ちましたね 安奈さんの応援が効いたかな」「日本勝ちましたね これからも応援しましょう」「ライブも姉妹で盛りあがって良かったですね」「安奈さんも妹さんも可愛いです」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】