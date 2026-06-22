【Ｗ杯Ｈ組・第２節】４発快勝のスペインが一歩抜け出す。ウルグアイが総得点でカーボベルデを上回り２位。サウジが勝点１で最下位
北中米ワールドカップで現地６月21日、グループＨ第２節の２試合が行なわれた。
スペイン対サウジアラビアは、４−０でスペインが快勝。ウルグアイ対カーボベルデは２−２で引き分けた。
この結果、１勝１分けで勝点４のスペインがグループ首位。２戦連続ドローのウルグアイとカーボベルデが勝点２で並び、総得点で上回るウルグアイが２位、カーボベルデが３位だ。１分け１敗のサウジアラビアが勝点１で最下位に沈む。
グループＨ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
スペイン ０−０ カーボベルデ
サウジアラビア １−１ ウルグアイ
▼第２節
スペイン ４−０ サウジアラビア
ウルグアイ ２−２ カーボベルデ
▼第３節（日本時間で６／27 ９時にキックオフ）
ウルグアイ対スペイン
カーボベルデ対サウジアラビア
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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スペイン対サウジアラビアは、４−０でスペインが快勝。ウルグアイ対カーボベルデは２−２で引き分けた。
この結果、１勝１分けで勝点４のスペインがグループ首位。２戦連続ドローのウルグアイとカーボベルデが勝点２で並び、総得点で上回るウルグアイが２位、カーボベルデが３位だ。１分け１敗のサウジアラビアが勝点１で最下位に沈む。
グループＨ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
スペイン ０−０ カーボベルデ
サウジアラビア １−１ ウルグアイ
▼第２節
スペイン ４−０ サウジアラビア
ウルグアイ ２−２ カーボベルデ
▼第３節（日本時間で６／27 ９時にキックオフ）
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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