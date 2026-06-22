グループＨの２節終了時の順位表。※TCS = チームコンダクトスコア（フェアプレーポイント）。（C）SOCCER DIGEST

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　北中米ワールドカップで現地６月21日、グループＨ第２節の２試合が行なわれた。

　スペイン対サウジアラビアは、４−０でスペインが快勝。ウルグアイ対カーボベルデは２−２で引き分けた。

　この結果、１勝１分けで勝点４のスペインがグループ首位。２戦連続ドローのウルグアイとカーボベルデが勝点２で並び、総得点で上回るウルグアイが２位、カーボベルデが３位だ。１分け１敗のサウジアラビアが勝点１で最下位に沈む。
 
グループＨ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
スペイン ０−０ カーボベルデ
サウジアラビア １−１ ウルグアイ

▼第２節
スペイン ４−０ サウジアラビア
ウルグアイ ２−２ カーボベルデ

▼第３節（日本時間で６／27 ９時にキックオフ）
ウルグアイ対スペイン
カーボベルデ対サウジアラビア

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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