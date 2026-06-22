【Ｗ杯Ｈ組・第２節】４発快勝のスペインが一歩抜け出す。ウルグアイが総得点でカーボベルデを上回り２位。サウジが勝点１で最下位

【Ｗ杯Ｈ組・第２節】４発快勝のスペインが一歩抜け出す。ウルグアイが総得点でカーボベルデを上回り２位。サウジが勝点１で最下位