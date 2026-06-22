「地獄のような内容だった」大会初出場国と痛恨ドロー、GS２戦未勝利のウルグアイを母国メディアが批判「希望は一瞬で消え去った」【Ｗ杯】
ウルグアイ代表は現地６月21日、北中米Ｗ杯のグループＨ第２節でカーボベルデ代表とマイアミ・スタジアムで対戦した。
FIFAランキング16位のウルグアイは、同67位でＷ杯初出場のカーボベルデを相手に21分に先制点を許す。44分にマクシ・アラウホ、45＋６分にアグスティン・カノッビオが得点をマークし、一時は逆転に成功するも、61分に再び失点し、２−２のドローに終わった。
第１節のサウジアラビア戦（１―１）でも引き分けており、開幕から２戦勝ちなしとなったウルグアイ。この結果を受けて、母国メディア『EL OBSERVADOR』は「カーボベルデと２―２で引き分けた一戦は、ウルグアイにとって地獄のような内容だった。抱いていた期待は崩れ、希望は一瞬で消え去った」と見出しを打ち、次のように報じた。
「ウルグアイはボールを支配し、試合を優位に進めていた。それは事実だ。右サイドからダルウィン・ヌニェス、アグスティン・カノッビオ、そしてロドリゴ・ベンタンクールがヘディングシュートを放つなど、何度も攻め込んだ。彼らは勝利への強い意志を示し、気合も十分だった。しかし、肝心のサッカーの質が足りなかった。
結果は、初戦のサウジアラビア戦と同じく、精彩を欠く引き分けに終わった。決勝ラウンド進出の可能性は残されているものの、次のスペイン戦までに劇的な改善がなければ、ウルグアイのＷ杯はグループステージで幕を閉じるだろう」
２節終了時でＨ組の首位はスペインで、ウルグアイが２位。26日の最終節で両者は激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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FIFAランキング16位のウルグアイは、同67位でＷ杯初出場のカーボベルデを相手に21分に先制点を許す。44分にマクシ・アラウホ、45＋６分にアグスティン・カノッビオが得点をマークし、一時は逆転に成功するも、61分に再び失点し、２−２のドローに終わった。
「ウルグアイはボールを支配し、試合を優位に進めていた。それは事実だ。右サイドからダルウィン・ヌニェス、アグスティン・カノッビオ、そしてロドリゴ・ベンタンクールがヘディングシュートを放つなど、何度も攻め込んだ。彼らは勝利への強い意志を示し、気合も十分だった。しかし、肝心のサッカーの質が足りなかった。
結果は、初戦のサウジアラビア戦と同じく、精彩を欠く引き分けに終わった。決勝ラウンド進出の可能性は残されているものの、次のスペイン戦までに劇的な改善がなければ、ウルグアイのＷ杯はグループステージで幕を閉じるだろう」
２節終了時でＨ組の首位はスペインで、ウルグアイが２位。26日の最終節で両者は激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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