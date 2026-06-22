衆院予算委員会は２２日午前、高市首相らが出席して集中審議を行った。

首相は食料品の消費税率引き下げに必要な財源について、「特例公債（赤字国債）に頼らないことを前提に財源のあり方を検討し、結論を得る」と説明した。

首相は衆院予算委で「市場の信認を確保できる形で検討を深めていく」とも強調した。政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議では、来年４月から２年間限定で１％に引き下げる議長案が示され、野党から反発の声が出ている。首相は「活発な議論により、みんなに納得感があるものになるよう強く願っている」と語った。

政府は皇族数の確保に関する皇室典範改正案について、月内にも閣議決定する方針だ。首相は、改正案の要綱を２２日に衆参両院の正副議長に提示することを明かし、「立案作業をしっかりと進めていきたい」と述べた。

ホルムズ海峡への自衛隊派遣については「現時点で何ら決まっていない」とした上で、「国際法、国内法の範囲内で必要な対応を検討する」と語った。

首相は、フランスで１７日まで開かれた先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）の成果について、「アジアの代表という立場で、世界のエネルギー安全保障や、原油市場の安定に向けて提案を行い、各国から賛同を得た」と強調した。

首相の陣営が衆院選などで他候補を中傷する動画をＳＮＳに投稿したとの週刊文春の報道に関し、首相は「他人を誹謗（ひぼう）、中傷する行為を第三者に依頼して行うことはあり得ない」と否定した。秘書の陳述書と、動画を作成したとされる側から送られた提案書を衆院予算委理事会に提出する考えも示し、「それをもって答弁とさせていただきたい」と述べた。

２２日午後は参院予算委で集中審議が行われる。