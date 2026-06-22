【FIFAワールドカップ2026】ベルギー代表 0ー0 イラン代表（日本時間6月22日／ロサンゼルス・スタジアム）

【映像】話題を呼んだ幻の先制点（実際の様子）

イラン代表が仕掛けた意表を突くトリックプレーによる“幻の先制点”が、ネットで話題を呼んでいる。

イランは日本時間6月22日、FIFAワールドカップ2026のグループG第2節でベルギー代表と対戦。注目のシーンは、ゴールレスで迎えた25分だった。

DFラミン・レザイーアンがカットインした場面で、浮き球がMFニコラス・ラスキンの手に当たり、イランがゴール正面の位置でFKを獲得する。

ボールの前には右利きのレザイーアンとMFサイード・エザトラヒ、そして左利きのDFエフサン・ハジサフィが並ぶ。合図を送ったのはレザイーアンだったが、実際にボールへ向かったのはハジサフィ。短い助走から、意表を突くグラウンダーの緩いパスをゴール前へ流し込んだ。

これに反応したのが、ベルギーの壁の脇にポジションを取っていたFWメフディ・タレミだった。パスを受けると右足でコントロールして前を向き、最終ラインの裏へ抜け出す。最後は左足で冷静に流し込み、ネットを揺らした。

岩政氏も「完璧！準備していましたね」

DAZNで解説を務めた岩政大樹氏（元日本代表）も「いやー完璧！準備していましたね。タレミが素晴らしかった」と絶賛。しかしVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）が介入し、最終的にはオフサイドの判定でゴールは取り消しとなった。

優勝候補の一角であるベルギー相手に“幻の先制点”となり、SNSなどでも「もったいねえ」「オフかーーー」「イランのセットプレーめっちゃ上手くハマったんだけどなー」「タレミの反転うますぎるやろ」「かなり狙い通りの形だったのにちょっとだけ出てたかー」といった悔やむ声が相次いだ。

なお試合は、66分にベルギーのDFネイサン・ンゴイが一発退場となり、イランが数的優位に立ったもののゴールは生まれず。両者は勝ち点1を分け合う結果となった。

（FIFAワールドカップ2026）