週明け２２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値から１４００円超上昇して取引時間中の最高値を更新し、初めて７万２０００円台をつけた。

午前の終値は、１３９８円４１銭高の７万２６４８円４７銭だった。

取引時間中の最高値更新は６営業日連続。政府による「戦略１７分野」への総額３７０兆円超規模の官民投資の内容が判明し、投資拡大が見込まれるＡＩ（人工知能）や半導体関連株が買われている。

ただ、イランの「革命防衛隊」がホルムズ海峡を再び封鎖したと発表するなど、中東情勢の先行きに対する不透明感は根強い。市場では「中東情勢の動向次第でリスク回避の売りが出ることも想定される」（大手証券）との見方があった。

一方、東京外国為替市場の円相場は一時、１ドル＝１６１円５０銭台まで円安・ドル高が進んだ。前週末（午後５時）比で２０銭程度円安・ドル高の１ドル＝１６１円台半ばで取引されている。中東情勢の先行き懸念から、基軸通貨のドルを買う動きが出ている。

市場では日本政府・日銀による円買い・ドル売りの為替介入への警戒感も強い。片山財務相は２２日午前の記者会見で「為替については必要に応じていつでも適切に対応する」と述べた。

対ユーロでは６０銭程度円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８５円台前半で取引されている。