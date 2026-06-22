【FIFAワールドカップ2026】スペイン代表 4ー0 サウジアラビア代表（日本時間6月22日／アタランタ・スタジアム）

【映像】高速クロス→滑り込んでW杯初ゴール（実際の様子）

スペイン代表のFWミケル・オヤルサバルによる高速グラウンダーのクロスが注目を集めている。日本代表MF久保建英の同僚でもあるアタッカーの活躍に、ファンたちが歓喜している。

スペインは日本時間6月22日、FIFAワールドカップ2026のグループH第2節でサウジアラビア代表と対戦。初戦のカーボベルデ戦ではまさかの無得点に終わったが、この日はオヤルサバルが存在感を発揮し、チームを勝利へと導いた。

10分、左サイドの裏に抜け出したオヤルサバルは、ゴール前の状況を冷静に確認すると、鋭いグラウンダーのクロスを選択。対応したDFアブドゥレラー・アルアムリの足が届かない絶妙なコースを通し、さらにGKモハンメド・アルオワイスも飛び出しにくいスピードでボールを送り込んだ。

このボールに反応したのが、ファーサイドに走り込んだFWラミン・ヤマル。右足で押し込み、神童のワールドカップ初ゴールを演出した。

「このタイミングとスピードでなければ通らない」

このシーンについて、DAZNで解説を務めた昌子源（FC町田ゼルビア）は「これまでのクロスは浮き球が多く、サウジアラビアの選手に弾かれていた。今回は低いボール。センターバックにとっては対応が難しい。このタイミングとスピードでなければ通らない」とオヤルサバルのプレーを高く評価した。

ファンからも「このクロスは一級品」「オヤルサバルのクロスで勝負あり」「美しすぎるボールだわ」「なんちゅークロス」「パススピード速すぎる」「これは守る側からしたらどうしようもない」といった称賛の声が相次いでいる。

なおオヤルサバルはこの試合、21分と24分にもゴールネットを揺らし、2得点1アシストの活躍。プレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝くなど、圧巻のパフォーマンスを披露した。

（FIFAワールドカップ2026）