前田希美、夫・渡邊凌磨選手とコンラッド東京での豪華結婚式ショット公開「絵画から出てきたみたい」「国宝級の美しさ」
【モデルプレス＝2026/06/22】モデルの前田希美が6月21日、自身のInstagramを更新。夫でプロサッカー選手の渡邊凌磨選手との結婚式の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】33歳新婚モデル、イケメン選手夫と密着ウエディングショット
2025年4月9日に渡邊選手との結婚を発表した前田。投稿ではコンラッド東京にて挙式を行ったことを明かした上で、「私にはもったいないくらい夢みたいな一日でした」とつづり、溢れる喜びを回顧した。前田は、純白の美しいウエディングドレスに身を包み、タキシード姿の渡邊選手と寄り添う気品溢れるカットや、満面の笑みを見せる仲睦まじいツーショットなど複数枚のウエディングフォトを公開。続けて「大好きな方々が同じ場所に集まって、人生でこんなにも幸せな日があるんだなと思いました」と想いをつづっている。
さらに「今日まで支えてくださった皆さま、この日を一緒に迎えてくれた家族、二人では実現しなかった美しすぎる空間を作ってくださったオートクチュールデザイナーチームの皆様、本当にありがとうございます」と感謝を記し、「これからも感謝の気持ちを忘れず、ふたりらしく歩んでいきます」と前向きなコメント。最後には渡邊選手のアカウントをメンションして「ありがとう」とメッセージを添えている。
この投稿にファンからは「美男美女」「絵画から出てきたみたい」「ドレスが本当にお似合い」「素敵な夫婦」「理想のウエディング」「国宝級の美しさ」「幸せが溢れてる」「幸せのお裾分けありがとう」などの声が届いている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳新婚モデル、イケメン選手夫と密着ウエディングショット
◆前田希美、結婚式ショット公開
2025年4月9日に渡邊選手との結婚を発表した前田。投稿ではコンラッド東京にて挙式を行ったことを明かした上で、「私にはもったいないくらい夢みたいな一日でした」とつづり、溢れる喜びを回顧した。前田は、純白の美しいウエディングドレスに身を包み、タキシード姿の渡邊選手と寄り添う気品溢れるカットや、満面の笑みを見せる仲睦まじいツーショットなど複数枚のウエディングフォトを公開。続けて「大好きな方々が同じ場所に集まって、人生でこんなにも幸せな日があるんだなと思いました」と想いをつづっている。
◆前田希美の投稿に反響
この投稿にファンからは「美男美女」「絵画から出てきたみたい」「ドレスが本当にお似合い」「素敵な夫婦」「理想のウエディング」「国宝級の美しさ」「幸せが溢れてる」「幸せのお裾分けありがとう」などの声が届いている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】