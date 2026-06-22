＝LOVE、国立競技場2DAYSで約13.2万人動員 9周年コンサート＆念願の東京ドーム公演決定
【モデルプレス＝2026/06/22】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ） が、6月20日と21日の2日間にわたり、東京・MUFG スタジアム（国立競技場）にて＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond “KYUN”◆」（※◆はハートマーク）を開催。両日ともにチケットをソールドアウトさせ、合わせて約13.2万人の観客を動員。グループ史上最大規模のコンサートを成功させた。
【写真】＝LOVE、雨の中サッカー日本代表ユニでパフォーマンス
初日はあいにくの雨に見舞われたものの、本格的なブレイクのきっかけとなった「とくべチュ、して」で勢いよくライブの幕が開けると、会場は一気に熱狂の渦へ。＝LOVEは京都橘高等学校吹奏楽部とのコラボで「僕らの制服クリスマス」「ラブソングに襲われる」などをパフォーマンスし、さらに生バンドをバックに「絶対アイドル辞めないで」などを歌唱。このほか、ムービングステージや噴水、盛大な花火など、MUFGスタジアム（国立競技場）のスケールを生かした大迫力の演出を交えてファンを魅了した。
また、1日目のアンコールではメンバーがサッカー日本代表のユニフォームを着用して登場。「ラブソングに襲われる」を再び披露するとともに、サッカーワールドカップを開催中の日本代表へエールをおくった。
＝LOVEは、マクドナルドのFIFAワールドカップ2026の開催記念キャンペーン「VIVA！ワールドマック」のWeb CMに出演しており、Web CMで流れる「VIVA！ワールドマックを食べられる」は、＝LOVEの人気楽曲「ラブソングに襲われる」の歌詞を「VIVA！ワールドマック」の商品に合わせてアレンジし、＝LOVEがセルフカバーとして歌唱しており、マクドナルドならではのカラーリングである赤と黄色の限定ユニフォームを＝LOVEが着用。本コラボならではの特別なWeb CMで大きな話題となっている。曲中では、佐々木舞香が「みんなで日本代表を応援しましょう！」大谷映画美里が「日本頑張れ」と日本代表へエールを送る一幕や、曲の最後には、メンバーの佐々木舞香が「みんなでVIVAワールドマック食べようね〜！」と煽る場面も。
そして本公演内では、今後のライブに関する発表が行われた。初日公演では「＝LOVE 9th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」が10月15、16日に TOYOTA ARENA TOKYOで行われることが特報映像とともに発表された。さらに2日目公演では、2027年1月19、20日に念願の東京・東京ドームでの単独コンサート「＝LOVE in TOKYO DOM」が開催が決定したことが発表された。東京ドームは＝LOVEがかねてから目標として掲げていた夢の舞台。発表の瞬間、会場は割れんばかりの歓声で包まれた。
最後は野口衣織の「今日という最高の日を一緒に過ごして下さって有難うございました！」と詰めかけた来場者への感謝メッセージとともに幕を閉じた。（modelpress編集部）
M1. とくべチュ、して
M2. Oh！Darling
M3. ナツマトペ
M4. ヒロインズ
M5. お姫様にしてよ！
M6. Be Selfish
M7. 僕らの制服クリスマス
M8. ラブソングに襲われる
M9. Want you！Want you！
M10. Queens
M11. 真夜中マーメイド
M12. 劇薬中毒
M13. 「ドライブ デート 都内」
M14. しゅきぴ
M15. 木漏れ日メゾフォルテ
M16. 仲直りシュークリーム
M17. お姫様の作り方
M18. 超特急逃走中
M19. 内緒バナシ
M20. Junkies
M21. モラトリアム
M22. 青春”サブリミナル”
M23. 夏祭り恋慕う
M24. 絶対アイドル辞めないで
＜ENCORE＞
【6 月 20 日】
1. ラブソングに襲われる
2. 海とレモンティー
3. だからとて
4. この空がトリガー
5. 探せ ダイヤモンドリリー
6. ＝LOVE
【6月21日】
1. だからとて
2. この空がトリガー
3. 探せ ダイヤモンドリリー
4. 笑顔のレシピ
5. ＝LOVE
W ENCORE.スタート！
【Not Sponsored 記事】
◆＝LOVE、ムビステ・花火…大迫力の演出で魅了
初日はあいにくの雨に見舞われたものの、本格的なブレイクのきっかけとなった「とくべチュ、して」で勢いよくライブの幕が開けると、会場は一気に熱狂の渦へ。＝LOVEは京都橘高等学校吹奏楽部とのコラボで「僕らの制服クリスマス」「ラブソングに襲われる」などをパフォーマンスし、さらに生バンドをバックに「絶対アイドル辞めないで」などを歌唱。このほか、ムービングステージや噴水、盛大な花火など、MUFGスタジアム（国立競技場）のスケールを生かした大迫力の演出を交えてファンを魅了した。
また、1日目のアンコールではメンバーがサッカー日本代表のユニフォームを着用して登場。「ラブソングに襲われる」を再び披露するとともに、サッカーワールドカップを開催中の日本代表へエールをおくった。
＝LOVEは、マクドナルドのFIFAワールドカップ2026の開催記念キャンペーン「VIVA！ワールドマック」のWeb CMに出演しており、Web CMで流れる「VIVA！ワールドマックを食べられる」は、＝LOVEの人気楽曲「ラブソングに襲われる」の歌詞を「VIVA！ワールドマック」の商品に合わせてアレンジし、＝LOVEがセルフカバーとして歌唱しており、マクドナルドならではのカラーリングである赤と黄色の限定ユニフォームを＝LOVEが着用。本コラボならではの特別なWeb CMで大きな話題となっている。曲中では、佐々木舞香が「みんなで日本代表を応援しましょう！」大谷映画美里が「日本頑張れ」と日本代表へエールを送る一幕や、曲の最後には、メンバーの佐々木舞香が「みんなでVIVAワールドマック食べようね〜！」と煽る場面も。
◆＝LOVE、9周年コンサート＆東京ドーム公演決定
そして本公演内では、今後のライブに関する発表が行われた。初日公演では「＝LOVE 9th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」が10月15、16日に TOYOTA ARENA TOKYOで行われることが特報映像とともに発表された。さらに2日目公演では、2027年1月19、20日に念願の東京・東京ドームでの単独コンサート「＝LOVE in TOKYO DOM」が開催が決定したことが発表された。東京ドームは＝LOVEがかねてから目標として掲げていた夢の舞台。発表の瞬間、会場は割れんばかりの歓声で包まれた。
最後は野口衣織の「今日という最高の日を一緒に過ごして下さって有難うございました！」と詰めかけた来場者への感謝メッセージとともに幕を閉じた。（modelpress編集部）
◆セットリスト ※アンコールは各日で異なる構成
M1. とくべチュ、して
M2. Oh！Darling
M3. ナツマトペ
M4. ヒロインズ
M5. お姫様にしてよ！
M6. Be Selfish
M7. 僕らの制服クリスマス
M8. ラブソングに襲われる
M9. Want you！Want you！
M10. Queens
M11. 真夜中マーメイド
M12. 劇薬中毒
M13. 「ドライブ デート 都内」
M14. しゅきぴ
M15. 木漏れ日メゾフォルテ
M16. 仲直りシュークリーム
M17. お姫様の作り方
M18. 超特急逃走中
M19. 内緒バナシ
M20. Junkies
M21. モラトリアム
M22. 青春”サブリミナル”
M23. 夏祭り恋慕う
M24. 絶対アイドル辞めないで
＜ENCORE＞
【6 月 20 日】
1. ラブソングに襲われる
2. 海とレモンティー
3. だからとて
4. この空がトリガー
5. 探せ ダイヤモンドリリー
6. ＝LOVE
【6月21日】
1. だからとて
2. この空がトリガー
3. 探せ ダイヤモンドリリー
4. 笑顔のレシピ
5. ＝LOVE
W ENCORE.スタート！
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