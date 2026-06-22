移植された心臓は”連続殺人鬼”のものだった…!? 狂気のサイコサスペンス漫画『そして、ミナになった。』がエグすぎる！

もしも、自分の体に移植された臓器が「凶悪な連続殺人犯」のものだったら……？

背筋が凍るような設定で話題を呼んでいるサイコサスペンス漫画『そして、ミナになった。』（原作：のざわたけし／作画：ナンジョウヨシミ）をご存知でしょうか。

第1話から容赦のない絶望と恐怖が描かれる本作の魅力を、あらすじとともにご紹介します！

凄惨な通り魔事件と、奇跡の生還

物語は、池袋で起きた凄惨な通り魔事件から始まります。

死者4名、重軽傷者13名を出したこの事件の犯人は、過去にも多くの殺人容疑をかけられていた連続殺人鬼・清水美咲子。

主人公の少女・ミナは不運にもこの事件に巻き込まれ、心臓移植が必要なほどの重傷を負ってしまいます。

しかし、奇跡的にドナーが見つかり、ミナは一命を取り留めました。

退院後に襲いかかる「異常な衝動」

半年後、無事に退院し自宅療養を続けるミナのもとに、親友のマキがお見舞いに訪れます。

しかし、ミナの心に異変が起きます。

優しくしてくれる親友の顔を見て、なぜか「顔をグチャグチャにしてやりたくなる」「刺したくなる」という抑えきれない殺意が湧き上がってくるのです。

自室でぬいぐるみをズタズタに引き裂きながら、「私の中で殺意が…止まらないの…」と震えるミナの姿はトラウマ級の恐怖です。

明かされる「ドナー」の正体と最悪の結末

なぜミナは突然、殺人衝動に駆られるようになったのか？

その原因は、彼女に移植された「心臓」にありました。

なんと、ドナーはあの通り魔事件の犯人であり連続殺人鬼の「清水美咲子」だったのです。

事件後に自殺を図り脳死状態（植物状態）となった美咲子の心臓が、被害者であるミナに適合してしまっていたのでした。

そして第1話のラスト、ミナが大切にしていた飼い猫の「ミーちゃん」が、無残な姿で木に吊るされているのを母親が発見します。

母親がミナを問い詰めると、原因はなぜかミナの内から湧き出る破壊衝動が「ミーちゃん」に向けられたことに あると判明します。

まとめ

ミナの意識は連続殺人鬼に乗っ取られてしまうのか？

今後の展開から目が離せない『そして、ミナになった。』、サイコホラーやサスペンス漫画が好きな方は、ぜひチェックしてみてください！