しゃぶ葉、オリジナル楽曲を発表・MV公開 「こまめどりのうた」かわいいフレーズ＆ダンス、シールプレゼントも
しゃぶしゃぶ食べ放題の「しゃぶ葉」は、オリジナル楽曲「こまめどりのうた」をリリースした。
【動画】しゃぶ葉フレンズがかわいい「こまめどりのうた」ミュージックビデオ
楽曲制作は、ついつい取り過ぎてしまう食べ放題にあって、食べきれる量をこまめに取り、フードロス削減を目指す「こまめどりプロジェクト」を知ってもらうための取り組み。「こまめどりどり♪」のフレーズがクセになる楽曲となっている。各種音楽配信サービスでも配信予定。
YouTubeでは、人気の「しゃぶ葉フレンズ」がかわいい「こまめどりダンス」を披露するミュージックビデオが公開された。
きょう22日より全国の「しゃぶ葉」店頭で「こまめどり」に参加すると、先着順＆数量限定で「しゃぶ葉フレンズシール」がもらえるキャンペーンが実施される。
■楽曲情報
タイトル：こまめどりのうた
歌手：えみうる羽
作詞：奥野大介
作曲：Eel Seeker
イラスト：はしあさこ
配信サービス：各種音楽配信サービスにて配信予定
MV：YouTube・しゃぶ葉公式HP・公式SNSで公開
店内放送：全店にてBGM放送開始
【動画】しゃぶ葉フレンズがかわいい「こまめどりのうた」ミュージックビデオ
楽曲制作は、ついつい取り過ぎてしまう食べ放題にあって、食べきれる量をこまめに取り、フードロス削減を目指す「こまめどりプロジェクト」を知ってもらうための取り組み。「こまめどりどり♪」のフレーズがクセになる楽曲となっている。各種音楽配信サービスでも配信予定。
YouTubeでは、人気の「しゃぶ葉フレンズ」がかわいい「こまめどりダンス」を披露するミュージックビデオが公開された。
■楽曲情報
タイトル：こまめどりのうた
歌手：えみうる羽
作詞：奥野大介
作曲：Eel Seeker
イラスト：はしあさこ
配信サービス：各種音楽配信サービスにて配信予定
MV：YouTube・しゃぶ葉公式HP・公式SNSで公開
店内放送：全店にてBGM放送開始