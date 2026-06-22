ペアローンを組むリスクは少なからずあるもの。今回は、ペアローンで家を買い後悔している人のエピソードをご紹介します。

夫婦仲がいいから…

「家を買うときに妥協したくなかったので、少しでも借入額が増えるようペアローンにしました。子どもができても仕事は続ける予定だったし、夫婦仲もよかったから何も問題ないと思っていました。

しかし、出産後に子どもに病気があることが判明。通院などとにかく手がかかり、仕事は辞めざるを得ませんでした……。収入が減ったのでローンの返済で家計も苦しく……。

そんな中、夫の不倫が発覚。もう家を売って離婚したかったけど、売ってもオーバーローンになってマイナスだし、病気の子どもを抱えてフルタイムで働けないし……。不倫女から離婚してと迫られたけど、『こっちだってしたいけど無理なんだよ！』ってブチギレました。

とりあえず相手に慰謝料を請求し、少しのお金は手に入ったけれど……。人生何が起こるかわからないって、こういう意味かと思いました……。夫のことはもうATMとしか見られないし、お金のことでだいぶ泥沼化してしまったけど、子どもの病状がよくなって、離婚してもやっていける未来が見えるといいなと思っています……」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2026年4月）

▽ 人生って本当に何が起こるかわからないですよね……。病気のお子さんを放って不倫するような旦那さんだとは、家を買うときは思ってもみなかったことでしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。