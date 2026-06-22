宮舘涼太に上目遣いですり寄る本木雅弘、少女漫画のような2ショットに反響「モックンがこんなにお茶目だったなんて」「ノリノリ笑」

【写真】宮舘涼太＆本木雅弘のお茶目な2ショット（6枚目以降）／映画『黒牢城』オフショット他【動画】本木＆宮舘の共演シーン／インタビュー 他

宮舘涼太（Snow Man）が、自身のInstagramを更新。公開中の映画『黒牢城』のオフショットを公開した。

■宮舘涼太、和弓×甲冑姿の勇ましい姿に「美しい」「凄く似合う」の声

6月19日に公開された本作で、主人公・荒木村重（本木雅弘）に仕える若き家臣・乾助三郎を演じた宮舘は、「この作品を通じて色々な事を教えていただき学ばせていただきました。」「主演の本木雅弘さんとのオフショットも載せさせていただきます。」と丁寧な文面と共に10枚のオフショットを公開。

宮舘は、2メートル超の和弓を持ち、勇ましい甲冑姿で堂々と佇んだり（1枚目）、ベージュの着物に藍色の袴と草履を履いた武士スタイルで、瓦屋根の家や木造の橋などの風景に溶け込んだ（2、3枚目）。

6枚目以降は、本木との2ショットが並ぶ。戦装束を纏ったふたりが、積まれた岩山の前で片手を前に差し出した“ロイヤル”なポーズを披露（6、7枚目）。8、9枚目には、本木が胸のあたりに手を添え、キラキラさせた眼差しでなロイヤルな宮舘を見つめる、少女漫画のワンシーンのようなお茶目な2ショットも公開されている。

投稿には、「助三郎さまに惚れました」「舘様カッコイイ」「ヒゲやカツラ、着物も凄く似合う」「ちょび髭が素敵」「甲冑姿が勇ましくて美しい」「所作が丁寧で美しかった」「和装が本当によくお似合い」「甲冑姿で弓を持つ佇まいが美しすぎる…」など、絶賛する声の他、本木についても「モックンがこんなにお茶目だったなんて」「本木さんノリノリだ笑」「殿とってもチャーミング」などの反響が寄せられている。

■本木雅弘「宮舘涼太はチャーミング」

なお、映画『黒牢城』の公式SNSでは、“殺人検証”をする荒木村重（本木雅弘）と乾助三郎（宮舘涼太）の本編映像や場面写真の他、共演の感想を語ったインタビューやオフショット、カンヌ映画祭に参加した際のインタビュー映像など、様々なコンテンツが投稿されている。