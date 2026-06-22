サッカーワールドカップ盛り上がってますね！

小さいころからスポーツを始めるお子さん、習い事を始めるお子さんも多いですよね。

なんでも「初めて」のことがあるものですが、初めて「映画館」に行った時のことを覚えてますか？

今週ご紹介するのは、お子さんの映画館デビューにオススメの作品です！

６月２６日金曜日から公開になる映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』。

日本テレビでも毎週金曜日テレビアニメが放送中！

やなせたかし原作。昭和、平成、令和と３つの時代を通じて日本中に「愛と勇気」を届けてきたみんなのヒーロー、アンパンマン！

３７作目となる劇場版最新作のキーワードは「約束」。

大切な約束と友情の物語、そして宝物を探す大冒険へ出発します！

ゲスト声優として、土屋太鳳さんがレッサーパンダの旅人・パンタンの声を担当。そして、EXITのお二人も！りんたろー。さんがアマグモラ、兼近大樹さんがキューティーバードロボの声を担当。

さらに！声優の津田健次郎さんが「それいけ！アンパンマン」作品初参加！！物語の鍵を握るニャックルの声を担当します！

お子さんの映画館デビューにオススメ・・・というのは、

通常の上映に比べて、場内の照明が明るめだったり、音量も控えめに設定されているんです。

途中で泣いちゃっても、退席しても大丈夫！一緒に歌えるようなシーンもあるんです。ぜひ、お子さんやお友達、ご家族で楽しんで下さいね♪

さらに！大人も楽しめる「アンパンマンナイト」もあります♪

こちらは、通常の映画館と同じ照明、場内暗転、音量で上映。お仕事帰りでも見られる夜の上映回。

これが評判だそうですよ！

ぜひ、「それいけ！アンパンマン」の世界で優しい気持ち、勇気をもらってくださいね！

今週は、ゲストにトムス・エンタテインメント映画プロデューサーの岩崎和義さん、マンハッタンピープル宣伝プロデューサーの宇名手駿さんを迎えて、作品への思いやアフレコエピソードなど、たっぷりお話し伺います。

〜ラインナップ〜

【月】劇場版最新作！プロデューサーが語る魅力

【火】あらすじ＆活躍する仲間たち

【水】ゲスト声優＆初参加の声優アフレコエピソード

【木】３人が注目する仲間たちは誰？

【金】いよいよ本日公開！映画館デビューを応援！

〜イベント概要〜

【タイトル】映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』

【スケジュール】６月２６日金曜日から公開

【作品公式サイト】https://anpan-movie.com/2026/