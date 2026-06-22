6/22〜26OA 6月26日（金）公開！映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』
サッカーワールドカップ盛り上がってますね！
小さいころからスポーツを始めるお子さん、習い事を始めるお子さんも多いですよね。
なんでも「初めて」のことがあるものですが、初めて「映画館」に行った時のことを覚えてますか？
今週ご紹介するのは、お子さんの映画館デビューにオススメの作品です！
６月２６日金曜日から公開になる映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』。
日本テレビでも毎週金曜日テレビアニメが放送中！
やなせたかし原作。昭和、平成、令和と３つの時代を通じて日本中に「愛と勇気」を届けてきたみんなのヒーロー、アンパンマン！
３７作目となる劇場版最新作のキーワードは「約束」。
大切な約束と友情の物語、そして宝物を探す大冒険へ出発します！
ゲスト声優として、土屋太鳳さんがレッサーパンダの旅人・パンタンの声を担当。そして、EXITのお二人も！りんたろー。さんがアマグモラ、兼近大樹さんがキューティーバードロボの声を担当。
さらに！声優の津田健次郎さんが「それいけ！アンパンマン」作品初参加！！物語の鍵を握るニャックルの声を担当します！
お子さんの映画館デビューにオススメ・・・というのは、
通常の上映に比べて、場内の照明が明るめだったり、音量も控えめに設定されているんです。
途中で泣いちゃっても、退席しても大丈夫！一緒に歌えるようなシーンもあるんです。ぜひ、お子さんやお友達、ご家族で楽しんで下さいね♪
さらに！大人も楽しめる「アンパンマンナイト」もあります♪
こちらは、通常の映画館と同じ照明、場内暗転、音量で上映。お仕事帰りでも見られる夜の上映回。
これが評判だそうですよ！
ぜひ、「それいけ！アンパンマン」の世界で優しい気持ち、勇気をもらってくださいね！
今週は、ゲストにトムス・エンタテインメント映画プロデューサーの岩崎和義さん、マンハッタンピープル宣伝プロデューサーの宇名手駿さんを迎えて、作品への思いやアフレコエピソードなど、たっぷりお話し伺います。
〜ラインナップ〜
【月】劇場版最新作！プロデューサーが語る魅力
【火】あらすじ＆活躍する仲間たち
【水】ゲスト声優＆初参加の声優アフレコエピソード
【木】３人が注目する仲間たちは誰？
【金】いよいよ本日公開！映画館デビューを応援！
〜イベント概要〜
【タイトル】映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』
【スケジュール】６月２６日金曜日から公開
【作品公式サイト】https://anpan-movie.com/2026/