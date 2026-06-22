中村敬斗のSNSにネット注目

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、20日（日本時間21日）に行われたグループF第2節のチュニジア戦で4-0の勝利を収め、グループ成績を1勝1分け（勝ち点4）の2位とした。2試合連続で得点に絡んだ中村敬斗はピッチ外である大台に到達。ネット上で注目を集めている。

25歳の中村は、グループ初戦のオランダ戦で先発しW杯デビュー。後半12分に貴重な同点ゴールを叩き込み、甘いルックスも相まって一気に注目が上がった。チュニジア戦でも前半4分の先制点をクロスで導くなど、攻守で存在感を放った。

全世界が注目するW杯での活躍により、ピッチ外ではある変化が注目されている。それはインスタグラムのフォロワー。オランダ戦後からフォロワー数は上昇し、チュニジア戦翌日、100万フォロワーの大台を遂に突破。22日現在で104万人を誇っている。

W杯効果による凄まじい人気ぶりに、X上のファンからは「すんごっ！」「インスタ100万人おめでとう！！」「これが本当の“見つかった”ってやつか…」「世界にイケメンがバレて、女性のフォロワーが急増してる笑」「100万人到達はエグい」「すごい効果やな」「一気にスター感出てきた」と驚きの声が広がった。

日本は決勝トーナメント進出を懸け、25日（日本時間26日）にスウェーデンと激突する。



（THE ANSWER編集部）