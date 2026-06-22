【ロサンゼルス＝平地一紀】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２１日（日本時間２２日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｈ組のスペイン（世界ランキング２位）はサウジアラビア（同６１位）に完勝した。

ウルグアイ（同１６位）とカボベルデ（同６７位）は互いに譲らず引き分けた。Ｇ組のベルギー（同９位）とイラン（同２０位）は無得点のドローだった。（世界ランキングは１１日時点）

スペイン４―０サウジアラビア

スペインが今大会初勝利。ロドリを中心とした滑らかなパスワークで序盤から試合を支配し、前半にヤマルとオヤルサバルのゴールで３点をリード。メンバーを入れ替えた後半も、危なげなく試合を進めた。守備重視の布陣で臨んだサウジアラビアは押し込まれ、シュート３本に終わった。

初戦ドローから一転

スペインは６日前に同じ会場で行われた１次リーグの初戦で、小国カボベルデからゴールを奪えずサポーターを落胆させた。この日は一転、アジアの雄サウジアラビアをあっさり攻略。その立役者が、日本代表ＭＦ久保の同僚で２９歳のオヤルサバルだ。

１０分、左サイドからシュート性の低いクロスをゴール前に通し、ヤマルの先制点をお膳立て。２１分にＣＫからの混戦で巧みに押し込んで今大会初ゴールを決めると、その３分後にはサイドを広く使ったダイナミックな展開から、ゴール前で左足で合わせて加点し、試合を決定づけた。

久保とともにスペイン１部のレアル・ソシエダードで攻撃の軸を担う。精彩を欠いたカボベルデ戦後には、「１９６６年大会以降のＷ杯で、試合開始から３０分間一度もボールに触れなかった最初の選手」という不名誉な報道もされたが、この日は早々に２得点１アシストと気を吐いた。

デラフエンテ監督は「彼がチームに与える影響は大きい。スペインの歴史に名を残す選手になる」と絶大な信頼を寄せる。「この調子でいきたい」と語ったストライカーが、優勝候補のスペインに自信と期待を取り戻させた。（編集委員 川島健司）

スペイン・デラフエンテ監督「（初先発のヤマルを前半のみで交代させて）もっと長くプレーできたが、試合をコントロールできていたし、十分だと思った」