モナキ、企業PRイベントに初登場「ドキドキします」 わちゃわちゃで大盛り上がり
純烈の弟分として4月にメジャーデビューした4人組グループ・モナキ（じん、サカイJr.、ケンケン、おヨネ）が22日、都内で行われたファミリーマート「味わうごほうびフルーツ」フラッペ発表会に参加。快進撃を続けるモナキにとって、初の企業のPRイベントとなった。
【集合ショット】カラフル！お決まりの衣装で登場したモナキ
PRイベントは初となったモナキ。サカイJr.は「ドキドキしますね。とてもありがたいので、なるべく緊張しないようにお話できればと思います」とさわやかに話した。商品ラインアップを見たじんは「まず最初に思ったのが見た目の楽しさカラフルさ。というところかなと思いました。ワクワクするような気持ちになるものでした。カラフルと言えばモナキ、モナキといえばカラフルですので、ぴったりなんじゃないかな」と胸を張った。果肉感あふれる商品におヨネは「上品さを感じるような商品だなと思った。上品といえばモナキ、モナキいえば上品ということで」とにんまりだったが、ケンケンは「我々に上品さありますか？」と苦笑いを浮かべていた。
同シリーズは、“まるで果実をかじったような味わい”をテーマに、果汁・果肉比率にこだわり、素材本来のみずみずしさや香り、食感を楽しめる“ごほうび感”のあるフラッペに仕上げた。「メロンフラッペ」「ストロベリーフラッペ」「シャインマスカットフラッペ」「ピーチフラッペ」「マンゴーフラッペ」の全5種類を数量限定で発売（※ストロベリーを除く）する。夏に向けて約2週間ごとに新フレーバーが登場し、移り変わる季節の果実を楽しめる。
【集合ショット】カラフル！お決まりの衣装で登場したモナキ
PRイベントは初となったモナキ。サカイJr.は「ドキドキしますね。とてもありがたいので、なるべく緊張しないようにお話できればと思います」とさわやかに話した。商品ラインアップを見たじんは「まず最初に思ったのが見た目の楽しさカラフルさ。というところかなと思いました。ワクワクするような気持ちになるものでした。カラフルと言えばモナキ、モナキといえばカラフルですので、ぴったりなんじゃないかな」と胸を張った。果肉感あふれる商品におヨネは「上品さを感じるような商品だなと思った。上品といえばモナキ、モナキいえば上品ということで」とにんまりだったが、ケンケンは「我々に上品さありますか？」と苦笑いを浮かべていた。