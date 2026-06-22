俳優の山崎賢人（31）が21日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。芸能界入りを最も喜んだ人物を明かした。

芸能界入りのきっかけについて、山崎が「スカウトっすね、（原宿の）竹下通りです」と打ち明けると、MCの「EXIT」兼近は「教科書どおりじゃん！」と大喜び。東京出身の山崎は「中2の時に初めてサッカーの試合を代々木公園でして、その帰りに“すいませ〜ん”って若い女の人から名刺を渡されて」と振り返った。

「そしたら（裏に）スターダストの人たちの名前がバーッと書いてあって」と回想。ズラリと並んだ有名人のリストに、自身は「怪しいな」と気が引けたが、「お母さんがめちゃくちゃミーハーだったんで、“行って行って行って行って！”」と、母の強い勧めがあったことを明かした。

大作映画に多数出演し、2028年のNHK大河ドラマ「ジョン万」の主演も決定するなど、今では国民的俳優となった山崎の活躍ぶりに、兼近が「じゃあお母さんが一番今ビビってる」と想像すると、山崎は「お母さん、めっちゃ喜んでます」と応じた。「キングダム」シリーズをきっかけに山崎との距離を縮めたという俳優・山田裕貴は「最初に声をかけた人は、とんでもない原石を引き当てましたね」と感心していた。