相撲部屋で作られる料理を総称して「ちゃんこ」と呼ぶ。今回は茨城・龍ケ崎市に部屋を構える式秀部屋。「ウルトラなす焼き」「トマトスペシャル鶏焼き」を紹介する。

宇瑠寅（うるとら）、大当利（おおあたり）、爆虎神（ばくこしん）ら珍しこ名で有名な同部屋の雰囲気は、とにかく明るい。食卓に並んだちゃんこを見て、師匠の式秀親方（元幕内・北桜）が次々と命名。作った力士のしこ名から序二段・宇瑠寅（３７）の「ウルトラなす焼き」、フィリピン出身の同・冨蘭志壽（ふらんしす、２７）が作ったものは「トマトスペシャル鶏焼き」と命名すると笑いが起きた。

ちゃんこ作りは稽古場同様に本気だ。なす焼きは、ウルトラマンタロウが由来の宇瑠寅の得意料理。なすを半分に切り、皮を深さ３ミリ程度の切り込みを皮目に斜め１センチ間隔で入れる。ちゃんこ長の序ノ口・潮来桜（いたこざくら、４７）をして「包丁に愛された男」と言わしめる。体重６２キロながら柔道経験を生かした投げで土俵を沸かせる１７年目のベテラン。包丁さばきはきめ細やかだ。

角界ではご飯が進むように濃い味つけのちゃんこが多い。同親方も反省から「薄味を心がけている」と健康にも留意し「ちゃんこに毎回注文をつける」という。入門前に目立った実績の力士はいないが、しっかりと体を作り、土俵に送り出している。（山田 豊）

◆ウルトラなす焼き（４人前）

▽材料 なす２本、大葉、しょうが、大根おろし、麺つゆ、ごま油

▽作り方 〈１〉なすのへたを落とし、半分に切る。皮を１センチ間隔で深さ３ミリ程度の切れ込みを入れる〈２〉ごま油を敷いたフライパンで焼く〈３〉両面を焼いた後におろししょうが、大根おろし、細かく切った大葉を乗せ、麺つゆをかける。

◆トマトスペシャル鶏焼き（５人前）

▽材料 鶏肉３００グラム、トマト２個、玉ネギ中３分の１、オリーブオイル、お酢、砂糖、塩、黒こしょう

▽作り方 〈１〉鶏肉を１口サイズに切る〈２〉フライパンで色が変わるまで鶏肉を焼き、お好みで塩こしょうをかける〈３〉ソースはトマトを角切りにする。玉ネギをみじん切りか、ミキサーにかけ、塩水に約１５分浸して水洗い。よく搾ってから辛みを抜く。オリーブオイル大さじ１、酢大さじ１、砂糖小さじ１、塩、黒こしょうを混ぜる〈４〉最後はソースを鶏肉にかけて完成