TAS 1600

PDNは、THORENSのMCカートリッジ「TAS 1600」と「TAS 1500」を7月6日に発売する。価格は、TAS1600が275,000円、TAS1500が165,000円。

TAS 1600/1500のどちらも、カンチレバー、スタイラス、発電系に至るまで、高精度な日本の製造技術と厳格な品質管理のもとで生産された。出力電圧0.4mV(5.5cm/sec)、内部抵抗12Ωという仕様で、「THORENSプレーヤーを中心としたアナログシステムにおいて、扱いやすさと安定した再生品質の両立を重視した」という。

その結果として、セッティングの再現性が高く、プレーヤーの個性を正しく引き出すカートリッジになったとする。

TAS 1600は、TD1600/TD1601プレーヤーとの組み合わせで、最適な性能を発揮することを目的に開発。ソリッド・ボロン・カンチレバーと無垢ダイヤモンドのラインコンタクト針を採用している。

「THORENSプレーヤーの高い回転精度と組み合わさることで、レコード溝に刻まれた微細な情報まで正確に読み取り、音像の輪郭、奥行き、音場の見通しをより明確に描き出す」とのこと。

TAS 1500

TAS 1500は、TD1500およびTD403DDプレーヤーと高精度トーンアームTP150との組み合わせで最適な性能を発揮することを目的に開発。スタイラスはマイクロリニア。

「THORENSプレーヤーの持つバランスの良さをそのまま音楽表現へと結びつけるモデル。中低域の安定感、自然な音のつながり、そして音楽全体のまとまりを重視したチューニングにより、ジャンルを問わずTHORENSらしい落ち着いた音調を楽しむことができる」という。

どちらも日本製にしたことで、「コイル配置、カンチレバーの取り付け角度、針先形状に至るまで、設計通りの性能を安定して実現できる点で、THORENSの要求に応えた」とのこと。

重量は8.2gで共通、推奨針圧はどちらも1.8～2.2g(標準2g)。