マッチング型のベビーシッターサービスの一部で、今後「シッター割引券」が使えなくなる可能性がある。子育て支援が叫ばれる中でどうしてこの方針変更が行われたのか。

【映像】“マッチング型”業者が求めた緊急署名（実際の様子）

ニュース番組『わたしとニュース』では、シッターの性犯罪事件で2022年の調査報道大賞デジタル部門特別賞などを受賞した中野円佳・東京大学多様性包摂共創センター（IncluDE）准教授とともに、その背景を深掘りした。

使用できなくなるのは、“こども家庭庁のシッター券”として知られている企業主導型ベビーシッター利用者支援事業による割引券だ。財源は企業などの子ども子育て拠出金で、利用用途は仕事のために限られるなど条件はあるものの、1日最大4600円の補助が受けられる。

この割引券は、指定されている事業者を利用した場合でないと使用できないが、この事業者の条件が変更される。

今年12月の子ども性暴力防止法の施行以降、割引券の取り扱い事業者として指定されるためには、日本版DBSの認定が必要になる。認定を受けるためには、性犯罪の防止や安全確保、子どもに接する従事者の犯罪歴などの確認などが必要となる。

日本版のDBSの議論のきっかけになった事件を報道した中野氏は、割引券を使える対象がDBS認定に限られるという今回の変更をどのようにみるのだろうか。

「2020年にキッズラインというマッチングプラットフォームで性犯罪が起こったときに取材をしていたが、事件を起こしたシッターも割引券の対象だった。割引券の対象になっていることは、保護者から見ればある程度のお墨付きの意味合いがあると思う。今回、DBSの議論が本格的に進んで導入されることで、割引券を使える事業者とDBSに認定された事業者が連動するのは歓迎できる」（中野氏、以下同）

「マッチング型」はDBS認定対象外のケースも

ベビーシッターを使う保護者からすると、性犯罪歴などがないと確認されたベビーシッターの方が安心につながるため、認定を受けるのは望ましいと思われる。

ただ、マッチング型のシッターサービスは、ビジネスモデルによってはそもそもDBSの認定の対象外となっている。

例えば、マッチング型サービス大手のキッズラインは、個人事業主であるシッターと保護者の契約を仲介するビジネスモデルで、事業者が直接シッターと契約しているわけではない。DBSは、子どもを対象とする事業を行う事業者が対象だが、こうしたモデルでは事業主体とは判断されないため、DBSの枠組みの対象外になる。

DBSの認定が取れなければ、必然的に「割引券が使えない事業者」となってしまう。利用者にとって、1日最大4600円の補助が受けられない影響は大きく、割引券を使える別の事業者に乗り換えるきっかけにもなりうる。

キッズラインは、日本版DBSの趣旨には強く賛同しているとしたうえで、自社の事業をDBSの対象にすることや、割引券の対象として継続することなどを求めて、利用者に署名を依頼している。

中野氏はマッチング型のシステムで認定が取れない理由について考察する。

「元々、マッチング型のベビーシッターサービスは2010年代に出てきた。ベビーシッター会社が契約している従業員を派遣するのとは違って、ある意味、知らない人同士をくっつけているだけのモデルだ。個人間の契約であるため、責任体制が曖昧になりがち」

「基本的には、マッチング型の事業は、人を審査して雇って育てて『何かあったときに会社が対応します』という体制を整えないからコストが抑えられ、それでビジネスモデルを成り立たせているところがある。体制を整えるにはコストがかかりすぎると判断しているからマッチング型であり続けていて、DBSの対象にならなくなった、ということでは」

事業モデルを転換すればDBS認定は可能

しかし、マッチング型サービスでも、DBSの認定を受けられる道はある。

こども家庭庁は、シッターと利用者の契約を仲介するだけではなく、事業者自身がシッターと契約を結び、認可外保育施設として届け出を行う、つまり「サービス提供の主体」となれば、マッチング型でもDBSの対象になるとしている。

そのため、キッズラインの署名活動についてSNSなどでは「DBSに賛同しているならDBSに入れる事業モデルにすればよいのでは」「割引券が使えるかどうかより、子どもの安全が確実に守られる制度の方が大事」という意見も出ている。



「既に毎回利用のたびに手数料を取っていて、実態的には会社が責任を持つかのように見える仕組みになっている。今回DBSの方も折衷案ではないが、マッチング型にも『届け出を出せば対象になる』という対処策を示してきているので、そうすればいいのではと思う」（中野氏）

事業モデルを変えることについて、キッズラインはどう考えているのか。番組では、同社から回答を得た。

「単に契約を変更すればよいというものではなく、マッチング型事業者から請負型事業者に事業モデルを転換することを意味しています。その場合、利用者への影響、ベビーシッターの働き方への影響を慎重に考慮し、当社の安全管理体制、サービス運用、法務・会計面など、多岐にわたって事業構造の再構築が必要です。」（キッズラインの回答）

キッズライン側は、事業者として子ども家庭庁のガイドラインに適合するだけではなく、独自の安全管理対策を積み重ねてきたともしている。

「契約形態だけで制度の外に置くのではなく、子どもの安全をより確実に守るためには、マッチング型事業者を適切に審査したうえで制度対象に位置づけることが、日本版DBSの実効性を高めることにつながると考えています」（キッズラインの回答）

この回答に対して中野氏は、次のように述べた。

「（事業モデルを）再構築すればいいのでは。再構築が難しい理由がこの回答からは分からない。利用者やベビーシッターの働き方への影響と書いてあるが、確かに会社側のコストが上がる分、利用料が高くなるなどで結果的に影響があるのかもしれない。でも割引券が使えるようになれば、利用者もハッピーだし、働き手もとどまると思う。この回答は（事業モデルを）転換することの負担を会社側が負いたくなくて渋っているように見える」

「体制が当時からは変わっているかもしれないが、事件を起こした2020年も安心安全だと言っていたものの、審査が非常に簡略化されていたり、レビューが偽装されていたりして、結果信頼を失ってしまった。事件後に、『社会としてどのように子どもにとって安心なサービスにしていくか』という議論はずっとあったが、そこに入れていなかったのでは。独自でやってきたことはあるかもしれないが、行政の動きと連動しておらず、慌てて署名という動きになっているように見える」

（『わたしとニュース』より）