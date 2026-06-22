4者協議でイラン側が握手と集合写真拒否　トランプ大統領の強硬発言に反発、会場を一時離れるなど先行き不透明に

アメリカとイランによる戦闘終結に向けた対面協議が21日スイスで始まりました。

トランプ大統領の発言にイラン側が反発し、協議の行方は不透明です。

バンス副大統領：

ホルムズ海峡の開放や、イランの核開発計画の終結はすでに達成されている。今後の課題は、さらにどのような成果を共に達成できるかだ。

アメリカとイランは21日仲介国のカタールとパキスタンを交えた4者協議をスイスで開始しました。

イランメディアによると、イラン側は冒頭の握手と集合写真の撮影を拒否しました。

さらに、協議のさなかトランプ大統領はSNSで、「レバノンの親イラン武装組織ヒズボラによる攻撃を止めなければ、より強力な攻撃を行う」と警告したことでイラン側が反発し、イランメディアは、代表団が一時会場を離れたと伝えました。

一方、アメリカ政府はこの報道を否定し、イラン代表団は会場に留まり、協議は継続しているとしています。

アメリカ政府高官によりますと、初日の協議でホルムズ海峡の開放や、イランの核問題などについて議論が行われたということです。

さきほど、仲介国のカタールとパキスタンは、初日の協議が終了し、双方がハイレベル委員会を設置することで合意したとの共同声明を発表しました。