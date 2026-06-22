「鼻血出そう」57歳・武田久美子、23年ぶり写真集発売を電撃発表 美谷間あらわな“ハイレグ姿”にファンもん絶「たまんねぇ」
タレントの武田久美子（57）が22日、自身のインスタグラムを更新。ファン歓喜の報告とともに、大胆な水着ショットを公開し反響が続々寄せられている。
【写真】「鼻血出そう」57歳・武田久美子の美谷間あらわな“ハイレグ水着”ショット
武田は「皆様に素敵なお知らせがあります」と切り出し、「このたび23年ぶりの写真集を、講談社より出版致します！」とファンに向けて電撃報告。長年にわたりファンから寄せられていた「もういちど写真集を出してほしい」という熱烈なリクエストが今回の出版を後押ししたと言い、「今ようやくお応え出来る事を本当に嬉しく思っております」と喜びを噛み締めた。
発売に先駆け、25日発売の週刊誌『FRIDAY』では、先行カットが掲載されることも明らかにし、武田は「詳しくは25日発売のFRIDAYに掲載されますので、是非ともご覧くださいね」と呼びかけている。
武田といえば、かつて「貝殻ビキニ」をはじめとするセンセーショナルな写真集で一世を風靡。57歳となった現在もなお衰えを知らない驚異的な美貌とスタイルを維持し続けており、今回のSNS投稿ではビーチで健康的な水着を身にまとって満面の笑みを浮かべるショットや、撮影の舞台裏とみられるメイキング写真などを公開。美ボディを惜しげもなく披露した。
23年の時を経て、令和の時代に再び放たれる最新美。ファンからは「無敵です！」「綺麗でスタイル最高」「たまんねぇッス」「気絶しそうと鼻血出そうであります」「本家 美魔女」「楽しみ」などと、多くの反響が集まっている。
【写真】「鼻血出そう」57歳・武田久美子の美谷間あらわな“ハイレグ水着”ショット
武田は「皆様に素敵なお知らせがあります」と切り出し、「このたび23年ぶりの写真集を、講談社より出版致します！」とファンに向けて電撃報告。長年にわたりファンから寄せられていた「もういちど写真集を出してほしい」という熱烈なリクエストが今回の出版を後押ししたと言い、「今ようやくお応え出来る事を本当に嬉しく思っております」と喜びを噛み締めた。
武田といえば、かつて「貝殻ビキニ」をはじめとするセンセーショナルな写真集で一世を風靡。57歳となった現在もなお衰えを知らない驚異的な美貌とスタイルを維持し続けており、今回のSNS投稿ではビーチで健康的な水着を身にまとって満面の笑みを浮かべるショットや、撮影の舞台裏とみられるメイキング写真などを公開。美ボディを惜しげもなく披露した。
23年の時を経て、令和の時代に再び放たれる最新美。ファンからは「無敵です！」「綺麗でスタイル最高」「たまんねぇッス」「気絶しそうと鼻血出そうであります」「本家 美魔女」「楽しみ」などと、多くの反響が集まっている。