新橋の日常に根ざした「街の社員食堂」ニュー新橋ビルで楽しむ、愛されランチ3選

新橋駅前にそびえる、サラリーマンの聖地「ニュー新橋ビル」。昭和の面影を色濃く残すこの館内には、昼どきになるとスーツ姿のビジネスマンたちが続々と吸い込まれていく。安くて早いだけでは、生き残れない。味はもちろん、ボリューム、居心地の良さ、そして“また来たくなる理由”を持つ店だけが、このランチ激戦区で長年愛され続けてきた。今回はそんなニュー新橋ビルで、働く大人たちの胃袋と心を支える名店を厳選。創業50年超の和食屋から、140年続く老舗、圧倒的コスパを誇る定食屋まで。新橋ビジネスマンが通い詰めるランチ３軒をご紹介する。

職人の目利きと温もりに癒される、創業半世紀の居酒屋『しんばし初藤』

２階にお目当ての店はある。エスカレーターを上がると目の前に現れるのは、どこか懐かしい食品サンプルと、温かみのある佇まい。ここ『しんばし初藤（はつふじ）』は、創業50年を超える激戦区・新橋の重鎮だ。

『しんばし初藤』

店内へ一歩足を踏み入れると、木の温もりに包まれた大人の空間が広がる。全70席を誇る広々としたフロアには、ゆったりと配置されたテーブル席に加え、５〜６名で寛げる掘りごたつ席も完備。単に空腹を満たすためだけでなく居心地の良さが、人々を惹きつけてやまない理由だ。

いつ訪れても期待を裏切らない味わい。その最大の秘訣は、創業以来頑なに守り続ける「市場買付」にある。

現在も職人が自ら毎朝、豊洲市場へと足を運ぶ。長年培った確かな目利きで、市場関係者と旬の情報を交わし、厨房の意見を取り入れながらその日一番の食材を厳選。魚の鮮度を見極める指標は、目の透明感、身の張り、そして一切の臭みのなさだという。

この妥協なき姿勢が生むのが、瑞々しい輝きを放つ刺身やお造りだ。ひと口味わえば、季節の移ろいと魚本来の力強い旨みが口いっぱいに広がる。

『しんばし初藤』の「まんぷく定食」（1400円）

「まんぷく定食」は、大きな鶏の唐揚げをメインに、季節の新鮮な刺身と味わい深い煮魚が付いた豪華なセット。

鶏の唐揚げはひと口サイズを超えるボリューム感のある大きめのカット。季節の刺身はその時期ならではの新鮮素材を活かした盛り合わせで、煮魚は丁寧に煮込まれており、優しい味わいが染み込んでいる。ご飯がどんどん進む、その名の通りのまんぷく定食だ。

ランチ時には看板の「初藤定食」をはじめ、「まんぷく定食」や「豚角煮定食」など、目移りする品々が並ぶ。自慢は魚介だけではない。肉類も信頼を置く肉卸からブロックごと仕入れるこだわりぶり。

さらに、ご飯と味噌汁がおかわり自由という太っ腹なサービスは、「午後からの仕事に向けて、しっかり英気を養ってほしい」という店側の温かい親心から生まれたものだ。

驚くべきは、そのボリュームに反した緻密な味付け。毎日食べても決して飽きることのないよう絶妙な塩梅で仕上げられており、一口ごとに職人の丁寧な仕事ぶりが伝わってくる。

まだまだある。『しんばし初藤』は酒飲みの心もくすぐる。それは、ご飯なしの定食の注文ができるからだ。

14時を回る頃、すでにビールを片手にこれをつまみながら寛ぐ人々の姿が見られるのも、この店が日常に寄り添っている証拠である。

「食べる前も、食べた後も心地いい空間でありたい」。

その言葉通り、細やかな目配りと温かい接客が、張り詰めたビジネスマンの心を解きほぐしていく。かつてはベテランたちの憩いの場であったが、コロナ禍を経て、その評判を聞きつけた若い世代の姿も多く見られるようになった。

老舗でありながら、常に新鮮な活気に満ちている『しんばし初藤』。

仕入れから調理、空間づくりに至るまで、一本筋の通った誠実な姿勢がそこにはある。新橋で働く大人にとって、いつでも気負わずに立ち寄れる止まり木として、この店はこれからも優しく街を照らし続けるのだろう。

■『しんばし初藤』

［住所］東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル２階

［電話］03-3580-2856

［営業時間］11時〜23時、土11時〜22時

［休日］日

［交通］JR山手線ほか新橋駅烏森口から徒歩２分

行列の先にある“大人のお子様ランチ”『むさしや』で出会うオムライス

１階のとあるフロアに、今日も吸い寄せられるように長蛇の列が連なる。視線の先にあるのは、創業1885（明治18）年の老舗洋食店『むさしや』だ。

『むさしや』

明治、大正、昭和、平成、そして令和。時代に合わせて柔軟に業態を変えてきた歴史を持ち、一時は中華料理店だった時代もある。

「新橋エリアで競合が増える中で、４代目が築いた洋食スタイルで勝負すると覚悟を決めました」。

そう語るのは、５代目店主の鈴木昌樹さんだ。

『むさしや』の「オムライス」（1200円／ナポリタン、サラダ、味噌汁付き）

今や注文の半分近くを占める不動の看板メニューが、「オムライス」である。主役を張る卵は、LLサイズを贅沢に1個使用する。

「薄く均一に焼き上げることで、ふんわりとライスを包み込む食感を実現しています。20年間、この味は一切変えていません」。

たっぷりのバターで炒めたチキンライスは、香りが実に見事でケチャップの酸味が丸く収められている。さらに、ワンプレートを彩る脇役たちも隙がない。傍らには、炒めたてアツアツのナポリタンと瑞々しい千切りキャベツ。そして、洋食でありながら湯呑みで提供される熱々の味噌汁がセットになる。

「洋食でありながら和の要素をさりげなく加えることで、忙しいビジネスマンがホッとできる食事にしたいんです」と鈴木さん。

ボリュームは満点だが「ナポリタンは半分の量がいい」「オムライスとサラダだけ食べたい」といった初見客の要望にも柔軟に対応してくれる。その懐の深さも、鈴木さんが受け継いできた『むさしや』らしさである。

『むさしや』のメニュー写真

わずか７席のコンパクトな空間ながら、行列の進みは驚くほど速い。

「メニュー数は多いほうですが、並んでいる間にオーダーを聞いて準備を進めるんです。着席してすぐに出せるようにしています」と、鈴木さんは得意げに微笑む。

この圧倒的なスピード感も、１分１秒を惜しむ新橋の街で愛され続ける大きな理由だ。

多忙な厨房に立ち続ける鈴木さんの活力は、十数年来の常連客とのちょっとしたやり取りにあるという。

「今日は卵を少し柔らかめで」といった細かな好みに応えるアットホームな距離感に、昭和の面影を残す新橋の温かみが滲む。140年を超える老舗の矜持と、20年間一切味を変えずに守り続けたオムライス。ひと口頬張れば、誰もが笑顔になる不変の味わいが、今日も新橋のビジネスマンを支えているのだ。

■『むさしや』

［住所］東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル１階

［電話］03-3501-3603

［営業時間］10時〜21時、土10時〜15時半

［休日］日

［交通］JR山手線ほか新橋駅烏森口から徒歩１分

和食も中華も圧倒的コスパ！『手作り料理 ようこそ』

地下１階は、昼夜を問わず独自の活気と熱気が渦巻くディープな名店街が立ち並ぶ。

ひしめき合う看板を眺め、今日はどこで胃袋を満たそうかと迷う時間すら愛おしい。そんな地下迷宮を歩いていると、「いらっしゃいませ！」と弾けるような笑顔で迎え入れてくれる一軒がある。『ようこそ（旧店名：居酒屋六六）』だ。

〜外観写真ください〜

数あるランチメニューのなかでも、人気を集めているのは「アジフライ定食」だ。

『手作り料理 ようこそ』の「アジフライ定食」（880円）

運ばれてきた盆を見て、まずそのボリュームに圧倒される。器に鎮座するのは、２枚の大ぶりのアジフライ。贅沢だ。このサイズ感に食べる前から心が満ちていく。

衣はサクッと揚がっており、味わい自体は奇をてらわない安心感のある定番の仕上がりだ。

特別な高級感や繊細さがあるわけではないが、誰もが想像する「ザ・定食屋のアジフライ」として、ご飯が進む。

驚きはボリュームだけに留まらない。ほかほかのご飯はおかわり無料で味噌汁や日替わりの小鉢が付き。それで価格はなんと880円。新橋という日本屈指のランチ激戦区において、このボリュームと価格を維持し続ける姿勢には頭が下がる。

「どの定食もお腹いっぱいになれる。小鉢も手抜きなしで、この値段は本当にありがたい」と、通う常連たちが口を揃えるのも頷ける。

「自家製のよだれ鶏とお酒で、昼から一杯やるお客さんも多いのよ」

そううれしそうに語る女将さん。「おいしいものを、安く、お腹いっぱい食べて幸せになってほしい」という、至極純粋で温かいホスピタリティがこのひと皿に詰まっている。1000円札１枚でお釣りがくる至福。店を出る頃には、「またガッツリ食べたくなったら来よう」と自然と頭に浮かぶ。

■『手作り料理 ようこそ』

［住所］東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル地下１階

［電話］03-6550-8566

［営業時間］11時〜23時半、土11時〜23時、日10時半〜23時

［休日］無休

［交通］JR山手線ほか新橋駅烏森口から徒歩約２分

ひと口に“新橋ランチ”と言っても、その魅力は実に奥深い。職人のこだわりが詰まった定食、長年変わらぬ味を守り続ける老舗、そして働く人の懐に優しい圧倒的コスパ。どの店にも、この街ならではの人情と実直さが息づいていた。

「ニュー新橋ビル」は、単なるグルメスポットではない。慌ただしい日常の合間に、ほっと肩の力を抜ける“街の社員食堂”のような存在なのだ。

午後の活力をチャージしたい日も、仕事終わりに一杯やりたい日も。新橋で働く人々に愛され続ける味を、ぜひ一度体感してみてほしい。

取材・撮影／永谷和樹

【画像】ニュー新橋ビルで楽しめる“愛され”ランチ（6枚）