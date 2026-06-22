マンダリン オリエンタル 東京のシャンパーニュハイティーをレポート。絶景ラウンジで最大5銘柄の贅沢なフリーフローを堪能して
◆マンダリン オリエンタル 東京のシャンパーニュハイティーをレポート。絶景ラウンジで最大5銘柄の贅沢なフリーフローを堪能して
マンダリンオリエンタル東京の38階「オリエンタルラウンジ」では、ソムリエが厳選した最大5銘柄のシャンパーニュを90分間フリーフローで堪能できる「シャンパーニュ モーメント」を開催。
今回は編集部の体験レポートをご紹介。マジックアワーから美しい夜景へと移り変わる絶景の中、ラグジュアリーなシャンパーニュとセイボリーが織りなす贅沢なひとときを余すところなくお届けします。
・この記事の要約レポート
・マンダリンオリエンタル東京38階「オリエンタルラウンジ」の注目プラン「シャンパーニュ モーメント」を編集部が体験
・ソムリエ厳選の最大5銘柄のシャンパーニュを飲み比べできる90分フリーフロー付き
・シャンパーニュを引き立てるセイボリーや季節のプティフールとのペアリングを堪能
・時間とともに表情を変える富士山やマジックアワー、東京夜景も大きな魅力
・ワイン好きはもちろん、特別な夜を過ごしたい人にもおすすめ
◆編集部がマンダリン オリエンタル 東京の「シャンパーニュ モーメント」を体験！
シャンパーニュ尽くしの贅沢ハイティー
夕食の時間帯に料理やアルコールを交えて優雅に楽しむハイティー。一般的には、スパークリングワインやビールといったさまざまなアルコールと紅茶を組み合わせたプランが多く、シャンパーニュが提供される場合でも1種類のみが多いです。しかし、マンダリン オリエンタル 東京の「シャンパーニュ モーメント」は、潔くシャンパーニュだけで構成されています。
ここで提供されるのは、ソムリエが厳選した最大5銘柄のシャンパーニュをフリーフローで贅沢に堪能できるプラン。フリーフローは3種または5種からセレクト可能。3種プランでは、5種類のラインナップの中から好みのシャンパーニュを自由に選べるのも魅力です。
フリーフローの他、「3種類のグラステイスティングセット」も用意。その日の気分やシーンに合わせて、自分らしいシャンパーニュ体験を満喫して。
テーマごとに厳選された珠玉のラインナップ
シャンパーニュのラインナップは3カ月ごとに変わります。「メゾン」「ニュートレンド」「テロワール」「プレミアム シャンパーニュ」と、その時のテーマに沿って名門メゾンから新進気鋭の生産者までラインナップ。毎回ロゼが含まれているのもうれしいポイントです。
7,000本以上のワインの在庫を誇り、日頃からワインスクールやフェアを開催している知識豊富なソムリエチームがいるからこそ実現した、唯一無二のクオリティ。ハイエンドなシャンパーニュをこの価格で心ゆくまで味わえる機会は、なかなか出会えないはず。ワイン好きはもちろん、初心者の方でもソムリエがおすすめの順番や味わいの違いを丁寧に案内してくれるので安心ですよ。
シャンパーニュを引き立てる、洗練されたセイボリー
シャンパーニュとともに味わうのは、その魅力を引き出すために考えられたセイボリー。チーズやハムをはじめ、シャンパーニュとの相性を追求した食材を、その時季ならではのラインナップで用意しています。
この日は、生ハム、シーザーサラダ、スモークサーモン、パテ・ド・カンパーニュ、チーズなどがテーブルを華やかに彩りました。上質な空間の中で、一品ずつ少しずつ味わいながらグラスを傾ければ、シャンパーニュとのマリアージュはもちろん会話も弾みます。
さらに、もう少し食事を楽しみたい方はアラカルトメニューの追加オーダーも可能です。
お酒好きの心を掴むプティフール
お楽しみのスイーツもシーズンごとに表情を変えます。この日はみずみずしいシャインマスカットやピスタチオのマカロンといった、見た目も愛らしいプティフールが登場。「デザートに合わせてロゼはいかがですか」というソムリエの提案に、銘柄をチェンジするのもこの体験ならではの楽しみです。
さらに、おかきやオリーブが用意されているのもうれしいポイント。甘いスイーツ、塩気のあるおつまみ、そしてシャンパーニュをひと口。この完璧なループに、ワイン好きの編集部スタッフの手が止まりません！
富士山からマジックアワー、そして煌めく夜景へ。
38階から見下ろす都会の特等席
今回の取材は日の入り前の時間帯からスタート。ラウンジに一歩足を踏み入れると天気が良い日だったこともあり、美しい富士山の姿を見ることができました。
時間が経つにつれて、空が美しく染まるマジックアワー、そして煌びやかな東京の夜景へと移り変わっていきます。高層階ならではの景色と大人なラウンジの雰囲気が相まって、非日常のひとときを満喫できます。
女子会でワインを片手に語り合うのも良し、デートでロマンチックな雰囲気に浸るのも良し。また、絶景を眺めながらおひとりさまで静かにシャンパーニュと向き合う“大人のソロ活”にも最高のプランです。
◆夜の時間にアフタヌーンティーを楽しめるプランも
「お酒よりも、ホテルのスイーツや紅茶を夜にゆっくり楽しみたい」という方には、夜のアフタヌーンティーもおすすめ。
見た目華やかな季節替わりのスイーツはもちろん、セイボリーなどの食事メニューも充実しており、全体のバランスが良いのも大きな魅力です。夜景をバックに、季節のときめきがぎゅっと詰まったアフタヌーンティーを堪能するのもロマンチックです。
マンダリンオリエンタル東京の38階「オリエンタルラウンジ」では、ソムリエが厳選した最大5銘柄のシャンパーニュを90分間フリーフローで堪能できる「シャンパーニュ モーメント」を開催。
今回は編集部の体験レポートをご紹介。マジックアワーから美しい夜景へと移り変わる絶景の中、ラグジュアリーなシャンパーニュとセイボリーが織りなす贅沢なひとときを余すところなくお届けします。
・マンダリンオリエンタル東京38階「オリエンタルラウンジ」の注目プラン「シャンパーニュ モーメント」を編集部が体験
・ソムリエ厳選の最大5銘柄のシャンパーニュを飲み比べできる90分フリーフロー付き
・シャンパーニュを引き立てるセイボリーや季節のプティフールとのペアリングを堪能
・時間とともに表情を変える富士山やマジックアワー、東京夜景も大きな魅力
・ワイン好きはもちろん、特別な夜を過ごしたい人にもおすすめ
◆編集部がマンダリン オリエンタル 東京の「シャンパーニュ モーメント」を体験！
シャンパーニュ尽くしの贅沢ハイティー
夕食の時間帯に料理やアルコールを交えて優雅に楽しむハイティー。一般的には、スパークリングワインやビールといったさまざまなアルコールと紅茶を組み合わせたプランが多く、シャンパーニュが提供される場合でも1種類のみが多いです。しかし、マンダリン オリエンタル 東京の「シャンパーニュ モーメント」は、潔くシャンパーニュだけで構成されています。
ここで提供されるのは、ソムリエが厳選した最大5銘柄のシャンパーニュをフリーフローで贅沢に堪能できるプラン。フリーフローは3種または5種からセレクト可能。3種プランでは、5種類のラインナップの中から好みのシャンパーニュを自由に選べるのも魅力です。
フリーフローの他、「3種類のグラステイスティングセット」も用意。その日の気分やシーンに合わせて、自分らしいシャンパーニュ体験を満喫して。
テーマごとに厳選された珠玉のラインナップ
シャンパーニュのラインナップは3カ月ごとに変わります。「メゾン」「ニュートレンド」「テロワール」「プレミアム シャンパーニュ」と、その時のテーマに沿って名門メゾンから新進気鋭の生産者までラインナップ。毎回ロゼが含まれているのもうれしいポイントです。
7,000本以上のワインの在庫を誇り、日頃からワインスクールやフェアを開催している知識豊富なソムリエチームがいるからこそ実現した、唯一無二のクオリティ。ハイエンドなシャンパーニュをこの価格で心ゆくまで味わえる機会は、なかなか出会えないはず。ワイン好きはもちろん、初心者の方でもソムリエがおすすめの順番や味わいの違いを丁寧に案内してくれるので安心ですよ。
シャンパーニュを引き立てる、洗練されたセイボリー
シャンパーニュとともに味わうのは、その魅力を引き出すために考えられたセイボリー。チーズやハムをはじめ、シャンパーニュとの相性を追求した食材を、その時季ならではのラインナップで用意しています。
この日は、生ハム、シーザーサラダ、スモークサーモン、パテ・ド・カンパーニュ、チーズなどがテーブルを華やかに彩りました。上質な空間の中で、一品ずつ少しずつ味わいながらグラスを傾ければ、シャンパーニュとのマリアージュはもちろん会話も弾みます。
さらに、もう少し食事を楽しみたい方はアラカルトメニューの追加オーダーも可能です。
お酒好きの心を掴むプティフール
お楽しみのスイーツもシーズンごとに表情を変えます。この日はみずみずしいシャインマスカットやピスタチオのマカロンといった、見た目も愛らしいプティフールが登場。「デザートに合わせてロゼはいかがですか」というソムリエの提案に、銘柄をチェンジするのもこの体験ならではの楽しみです。
さらに、おかきやオリーブが用意されているのもうれしいポイント。甘いスイーツ、塩気のあるおつまみ、そしてシャンパーニュをひと口。この完璧なループに、ワイン好きの編集部スタッフの手が止まりません！
富士山からマジックアワー、そして煌めく夜景へ。
38階から見下ろす都会の特等席
今回の取材は日の入り前の時間帯からスタート。ラウンジに一歩足を踏み入れると天気が良い日だったこともあり、美しい富士山の姿を見ることができました。
時間が経つにつれて、空が美しく染まるマジックアワー、そして煌びやかな東京の夜景へと移り変わっていきます。高層階ならではの景色と大人なラウンジの雰囲気が相まって、非日常のひとときを満喫できます。
女子会でワインを片手に語り合うのも良し、デートでロマンチックな雰囲気に浸るのも良し。また、絶景を眺めながらおひとりさまで静かにシャンパーニュと向き合う“大人のソロ活”にも最高のプランです。
◆夜の時間にアフタヌーンティーを楽しめるプランも
「お酒よりも、ホテルのスイーツや紅茶を夜にゆっくり楽しみたい」という方には、夜のアフタヌーンティーもおすすめ。
見た目華やかな季節替わりのスイーツはもちろん、セイボリーなどの食事メニューも充実しており、全体のバランスが良いのも大きな魅力です。夜景をバックに、季節のときめきがぎゅっと詰まったアフタヌーンティーを堪能するのもロマンチックです。