「眩しい笑顔ってのはこれか」18歳フィギュア女子が幕張に“降臨”「アカン好きすぎる」「ただただかわいすぎて…」

中井亜美がZOZOマリンで始球式を行った(C)産経新聞社

フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪で銅メダルに輝いた中井亜美が、6月21日にZOZOマリンスタジアムで行われたロッテー楽天戦の始球式に登場した。

【動画】「さすがにかわいすぎだろ」ZOZOマリンでの中井亜美の始球式をチェック

大好きな「NiziU」の曲に乗せ、背番号「315」で「AMI」と記されたロッテのユニフォーム姿でグラウンドに現れた中井。スタンドのファンに笑顔で手を振りながらマウンドに向かうと、四方に一礼してから投じた1球は山なりのボールで大きく左に逸れたが、ワンバウンドで捕手のミットに収まった。

SNS上などでは「笑顔いっぱいで癒されました！！」「もう中井亜美ちゃんがただただかわいすぎて…」「さすがにかわいすぎだろ」「国民から愛されキャラだね」「何度もおじぎしていてかわいいし」「眩しい笑顔ってのはこれか」「アカン好きすぎる」といったコメントが寄せられ、18歳の始球式に反響が止まなかった。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]