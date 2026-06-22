AOKIは、多くの消費者から支持を得ている疲労回復ウェアの「リカバリーケアプラス ルームウェア」からディズニーキャラクターをモチーフにしたデザインのメッシュタイプを販売を開始した。新たに販売を開始したタイプは「ミッキーマウス」・「ミッキーマウス＆ミニーマウス」・「ズートピア2」から「ニック・ワイルド＆ジュディ・ホップス」の全3タイプとなる。

半袖＋半ズボンのメッシュタイプで、暑くなるこれからの季節におすすめの同商品は、全国のAOKI店舗およびAOKI公式オンラインショップで購入が可能。なお、「ズートピア2」「ニック＆ジュディ」は限定店舗で展開する。

今回、AOKIでは、多くの消費者から支持を得ている疲労回復ウェアの「リカバリーケアプラスルームウェア」のディズニーキャラクターをモチーフにしたデザインから夏の新作ラインアップの販売を開始した。



「ミニーマウスデザイン（ピンク）」

同商品は暑くなるこれからの季節に最適な半袖・半ズボンの上下セットで、メッシュタイプを採用し、通気性が高いことが特長。さらに、「リカバリーケアプラスルームウェア」としては初となる、チャコールグレー・ピンク・ブルーの3色で展開している。

今回新たに販売を開始したメッシュタイプのディズニーキャラクターが登場するモデルは、初展開の「ズートピア2」「ニック＆ジュディ」を含む、「ミッキーマウス」・「ミニーマウス」の全3タイプ。



「ズートピア2ニック＆ジュディデザイン（ブルー）」

「ミッキーマウス」は、おしゃれなチャコールグレーに、レトロなレタリングが映えるデザインとなっている。「ミッキーマウス＆ミニーマウス」は、可愛らしいピンクにハワイアンスタイルの「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がプリントされた夏らしいデザイン。また、限定店舗の展開商品として夏らしい爽やかなブルーに今年新作映画も公開され幅広い世代の支持を集めている「ズートピア2」「ニック＆ジュディ」を採用した。

デザインの可愛らしさはもちろん、ビジネスウェア専門店のAOKIならではの、こだわりのゆったりシルエットやパンツには複数のポケットを備えるなど機能面も充実している。

「ミッキーマウスデザイン（チャコールグレー）」は、おしゃれなチャコールグレーに、ヴィンテージ調の「ミッキーマウス」のアートが映えるデザインとなっている。1928年のクラシックな「ミッキーマウス」をモチーフにしたデザインで、「THE ORIGINAL Mickey Mouse」のレタリングをプリントした。パンツのバックポケットには驚いた表情の「ミッキーマウス」をプリントし、バックスタイルも可愛らしい仕上がりとなっている。

「ミニーマウスデザイン（ピンク）」は、可愛らしいピンクに、ハワイアンスタイルの「ミッキーマウス」「ミニーマウス」がサンセットをバックに手を繋いで歩く姿をプリントした。パンツのバックポケットには、ウクレレを奏でる「ミッキーマウス」に合わせてダンスを踊る「ミニーマウス」をプリントし、夏を感じる爽やかデザインとなっている。

「ズートピア2ニック＆ジュディデザイン（ブルー）」は、初展開となるズートピア2ニック＆ジュディデザイン。爽やかなブルーに「ニック」のキャッチフレーズともいえる「KEEP IT SLY」のレタリングを採用した。パンツのバックポケットには、物語のキーアイテムである「ジュディ」のにんじんボールペンをプリント。「ニック」「ジュディ」のコンビをレタリングとアイテムで表現したデザインとなっている。

リカバリーケアプラス（半袖・半ズボン）の特長は、身体から発する遠赤外線エネルギーを高純度セラミックが身体に輻射することで血行を促進し、着ることで疲労回復や筋肉のハリ・コリの緩和が期待できる快適なホームウェア。快適に着用できるようゆったりとしたシルエットに加え、ストレッチ性も高いため着用時も快適だとか。また、さらりとしたドライな肌触りと、通気性のあるメッシュ素材を採用しているため暑くなるこれからの季節にも最適だという。さらに、すべてのデザインがポケット付きのためスマートフォンや鍵を入れるなど日常のちょっとしたシーンにも便利。

［小売価格］各1万4190円（税込）

AOKI＝https://www.aoki-corporate.co.jp