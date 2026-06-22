不二家は、「ミルキー」風味のドリンクやスイーツを揃えた新業態カフェ「ペコちゃんmilkyタイム」3号店、「ペコちゃんmilkyタイム 福島駅西口店」を福島駅西口パワーシティピボットに7月3日午前10時からオープンする。オープン記念の新商品も7月3日から順次発売する。





不二家は、ロングセラーキャンディ「ミルキー」をイメージしたドリンクやさまざまな種類のスイーツを楽しめる新業態「ペコちゃんmilkyタイム」を今年1月に埼玉県・浦和美園駅、3月に2号店を千葉県柏市に新規オープンした。「ミルキー」ブランドを活かし、「ミルキー」のやさしいミルクの風味をイメージしたドリンクやドーナツ、パイ、マフィン、ケーキ、ソフトクリームなどのスイーツ商品を多数そろえたカフェ形態店となる。老若男女問わず多くの人に「ミルキー」ブランドの新たな楽しみ方と、選べる楽しさを提供する。「ミルキー」に包まれるような、癒しのひとときを過ごしてほしい考え。



店舗外壁には赤べこをイメージしたペコちゃんたちをデザイン

「ペコちゃんmilkyタイム」の3号店は、東北初出店となる福島県。リニューアル中のJR福島駅直結の「福島駅西口パワーシティピボット」に出店する。店舗外壁には、赤べこに扮したペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たちをデザインし、福島らしさを表現した。

店舗はJR福島駅直結の駅ビル1階という好立地で、日常の買い物のほか、特別なひとときを過ごせるカフェとして、幅広い世代の人にさまざまなシーンで利用できる。通勤、通学時の立ち寄りはもちろん、旅行や観光、出張などで駅を利用する人の待ち合わせ、時間調整や休憩スポットとしても利用できる。福島駅の新たな癒しの場所として多くの人に愛されるお店を目指す考え。

［店舗情報］

店名：ペコちゃんmilkyタイム 福島駅西口店

オープン：7月3日（金）10:00

所在地：福島県福島市栄町1−1 福島駅西口パワーシティピボット 1階

営業時間：10:00〜20:00 カウンター5席、テーブル席18席、一部席にコンセント有

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp