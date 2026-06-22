カルビーは、北海道で初掘り（当年度カルビーグループで最初に収穫が始まる地区の北海道産じゃがいも）したばかりのじゃがいもを使った「北海道初掘りポテトチップス 北海道うすしお味／昆布しょうゆ味」を8月3日から北海道のスーパーマーケットやドラッグストア、総合スーパーマーケット「イオン」などで数量限定発売する。また、カルビー公式オンラインショップ「カルビーマルシェ」では、6月19日から、数量限定で先行受注販売を開始する。



「北海道初掘りポテトチップス 昆布しょうゆ味」

カルビーグループは、「ポテトチップス」の原料となるじゃがいもを安定的に調達するため、一大生産地の北海道にグループ会社「カルビーポテト株式会社」を設立。40年以上にわたり栽培契約を通じて、生産者の人々と二人三脚でポテトチップスに適したじゃがいもの栽培に取り組んでいる。

じゃがいもの収穫は、初夏に九州から始まり、徐々に「じゃがいも収穫前線」が北上。北海道では7〜8月ごろから収穫がスタートする。カルビーでは、一大生産地である北海道で収穫が始まったことを伝えるため、2020年から初掘りじゃがいもを使った商品を数量限定で発売。2021年以降は「北海道初掘りポテトチップス」として、「うすしお味」と、函館市産昆布を使ったやさしい味わいの「昆布しょうゆ味」の2種類を展開している。毎年、初掘り商品を楽しみにしている人はもちろん、旬を味わいたい人に楽しんでもらいたい商品になっている。

「北海道初掘りポテトチップス」は、北海道内で最初に収穫が始まる地区のじゃがいもの味を存分に楽しめるように味付けした、数量限定のポテトチップス。「北海道うすしお味」は、北海道のオホーツクの塩（食塩はオホーツクの塩100％）を使用。まろやかなうま味を感じる、あっさりとしたうすしお味となっている。「昆布しょうゆ味」は、北海道の函館市産昆布を使用（昆布粉末には函館市産昆布を100％使用している）。昆布のうま味が引き立つ、味わい深いしょうゆ味だという。

パッケージは、今年の北海道初掘りであることが一目でわかるよう、中央に表記し麻袋のデザインで、穫れたてのじゃがいもを使用した、今しか味わえない特別なポテトチップスであることを表現している。

［小売価格］180円前後（税込）

［発売日］8月3日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp