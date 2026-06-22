◇W杯北中米大会1次リーグH組 ウルグアイ 2―2 カボベルデ（2026年6月21日 米マイアミ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグH組の第2戦が21日（日本時間22日）に行われ、ウルグアイ（FIFAランキング18位）とカボベルデ（同63位）は2―2で引き分けた。ウルグアイのGKフェルナンド・ムスレラ（エストゥディアンテス）とカボベルデのGKボジニャ（チャベス）はともに1986年6月生まれで、今月40歳になったばかり。W杯史上初の40代GK対決はともに2失点も、明暗が分かれた。

ウルグアイにとっては痛恨の連係ミスとなった。2―1と逆転して迎えた後半16分、自陣での味方の不用意な横パスに対し、GKムスレラ（エストゥディアンテス）が慌ててペナルティーエリアを飛び出した。しかし、相手にパスを奪われ、無人のゴールへ同点弾を決められた。

ウルグアイは初戦でもサウジアラビアと引き分けており、スペインとの最終戦を前に勝ち点2止まりは明らかに誤算。ビエルサ監督は「当然の結果だ」と受け止め、「チームが犯したミスは常に指揮官、監督の責任だ。それを修正する魔法など存在しない。言うまでもなく、我々はこのミスに対して非常に高い代償を支払った」と話した。前回22年カタール大会に続く1次リーグ敗退の危機に陥った。

カボベルデのボジニャは初戦でスペインに得点を与えず、同国初の勝ち点獲得に貢献。スペイン戦前は約5万人だったインスタグラムのフォロワー数が急増し、ウルグアイ戦までに1500万人を突破した。試合では2失点したものの、初出場のチームは2戦続けて優勝経験国と勝ち点を分け合い、決勝トーナメント進出が視界に入ってきた。