加藤夏希、娘が「小学校変えたい」発言 理由も明かす
4児の母で俳優の加藤夏希（40）が21日、自身のXを更新。娘が通っている小学校を変えたいと発言したことを明かした。
【写真】息子たちの“警官”コスプレショットを披露した加藤夏希
加藤は「大事件が!!娘が小学校変えたいって、となりの区違いの学校に行きたいなーって。その理由が『有名人がいるから』」とフォロワーに報告。「ゆ、有名な親がいるから行ってみたい!!って思われるように頑張ります 決意の夜でした」とそれを聞いた自身の思いも明かした。
この投稿にファンからは「有名なママがお家にいるから学校行かないでママといたい!!ってもし言い出したらとっても悩みそうですね」「む、娘ちゃん、ママニュータンタンでサインいいですか？って言われる人なんですよ〜」「その一言で、『自分も頑張ろう』に変えられるのが素敵です」「有名人ならココにおるやんって言ってあげれば」「女優・加藤夏希さん（めっちゃ有名人）が母。めっちゃ羨ましい限りです」など、さまざまな反応が寄せられている。
加藤は2014年6月に一般男性との結婚を発表。16年7月に第1子長女（9）、19年2月に第2子長男（7）、21年1月に第3子次男（5）、24年5月に第4子次女（2）を出産した。
【写真】息子たちの“警官”コスプレショットを披露した加藤夏希
加藤は「大事件が!!娘が小学校変えたいって、となりの区違いの学校に行きたいなーって。その理由が『有名人がいるから』」とフォロワーに報告。「ゆ、有名な親がいるから行ってみたい!!って思われるように頑張ります 決意の夜でした」とそれを聞いた自身の思いも明かした。
加藤は2014年6月に一般男性との結婚を発表。16年7月に第1子長女（9）、19年2月に第2子長男（7）、21年1月に第3子次男（5）、24年5月に第4子次女（2）を出産した。