各国代表が熱い戦いを繰り広げるサッカー「FIFAワールドカップ2026」。連日眠い目をこすりながらも、早朝から観戦しているサッカーファンも多いことだろう。そしてサッカー観戦といえば選手たちのプレーを臨場感タップリに、わかりやすく解説してくれる「解説者」の存在も欠かせない。そこで全国の20歳以上60歳以下の男女500人を対象に、「好きなサッカー解説者」についてアンケートを取った。

【結果一覧】「好きな」サッカー解説者ランキングTOP10

第5位は小野伸二

13歳でU-16日本代表選手に選出されてから、世界との戦いを数多く経験してきた小野。ワールドカップは3度出場し、2002年の日韓ワールドカップでは日本のベスト16入りに貢献した。2023年に44歳で現役を引退するまで第一線で活躍した小野の解説は、経験から来る確かな知識とそれに基づく的確な説明が評価されたようだ。

《経験が長く解説が落ち着いていて上手いから》（愛知県・47歳・女性）

《解説が的確だから》（東京都・54歳・男性）

第4位はラモス瑠偉

ラモス瑠偉の解説の持ち味は歯に衣着せぬ「辛口解説」。ヴェルディ川崎などでプレーし、Jリーグ黎明期を牽引してきた彼だからこそ一言物申したくなるのだろうか。もちろん辛口とは言っても、否定的なことをただ言うのではなく“愛ある辛口”だ。そのためアンケートにも「サッカーへの情熱が感じられる」と評価する声が。スパッとした口調も気持ちよく解説が聞ける要因の1つだろう。

《はっきりしている。あやふやなことは殆ど言わない》（大阪府・47歳・女性）

《辛口コメントが面白いから》（三重県・47歳・男性）

第3位は内田篤人

爽やかなルックスと穏やかな人柄で、解説だけでなく様々なテレビ番組にも出演する内田。彼の的確な解説は、自身がドイツのブンデスリーガ強豪・シャルケ04で成績を残してきた経験から。

現在は日本サッカー協会の「ロールモデルコーチ」として後進の育成に力を注いでいるため“伝え方”が上手いのか、「サッカーを知らなくても彼の解説は分かりやすい」といった声も上がった。また現役時代からイケメン具合が話題になっていたこともあり、その頃からのファンも多くいるようだ。

《興奮せず落ち着いた声で、的確に解説するから》（埼玉県・57歳・男性）

《聞いていてサッカーを知らない人でも盛り上がれる》（神奈川県・30歳・男性）

《男前で顔を見ているだけで癒される》（愛知県・57歳・女性）

第2位は松木安太郎

「サッカー解説といえば松木安太郎」というくらいお茶の間に広く浸透しているサッカー解説者だが、今回のワールドカップでは彼の実況解説は「なし」。7大会連続で解説を務めてきた松木の声が聞けないとあって、世間では残念がる声もあるようだ。

松木の解説は何といっても、“明るさ”と“親しみやすさ”が最大のポイント。“居酒屋応援スタイル”と呼ばれる彼の解説に、同じ空間で一緒に観戦しているような親しみを感じている人は多い。

《底抜けに明るくて熱く、ポジティブな性格が好印象》（神奈川県・47歳・男性）

《ポジティブなワードが多くて見ていて楽しい》（千葉県・51歳・女性）

《一緒に実況をしているくらい楽しい解説で親しみを感じるから》（鹿児島県・50歳・男性）

第1位は本田圭佑

2022年カタール大会での、他の解説者とは一線を画す独特な解説が話題となった本田。今回のワールドカップ「日本vsオランダ戦」でも解説を務め、「めっちゃうざい」「これなんすか？」などと自然体な“本田節”にSNSは大盛り上がりとなった。アンケートでもSNSで話題になったことを挙げる人は多く、“視聴者目線”の解説が好感度の秘訣のようだ。21日におこなわれるチュニジア戦の解説にも期待が集まっている。

《選手をさん付けで呼んだり、一緒にゴールを喜んだりするらしからぬ解説が新鮮》（静岡県・57歳・女性）

《SNSでも話題になっているが面白い。素人にもわかる解説》（北海道・34歳・女性）

《一緒に観戦しているような解説 感じた事を自分の言葉で発しているのが良い》（神奈川県・52歳・女性）

サッカー観戦をより一層盛り上げる解説者たち。TOP5に選ばれた5人以外に、今回の「FIFAワールドカップ」では9位の戸田和幸や10位の福田正博などもDAZNの配信にて解説を務めることが決まっている。

第一線で活躍してきた元選手ならではの着眼点や深い考察に基づいた解説が聞けるのは、テレビや配信でスポーツを見ることのメリットのひとつだろう。これまで解説をあまり気にしていなかった人も、試合展開に手に汗握りつつ、解説にも耳を傾けてみるとまた新しい楽しみ方ができるのではないだろうか。

全国の20歳以上60歳以下の男女500人を対象に実施した「好きなサッカー解説者」ランキング

1位：本田圭佑 170票

2位：松木安太郎 71票

3位：内田篤人 60票

4位：ラモス瑠偉 35票

5位：小野伸二 29票

6位：柿谷曜一朗 13票

7位：槙野智章 11票

8位：井原正巳 9票

9位：福西崇史 8票

9位：戸田和幸 8票

10位：福田正博 5票

※インターネットアンケートサイト「Freeasy」にて6月、全国の20歳以上60歳以下の男女500人を対象に実施