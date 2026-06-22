良い医者や病院に巡り合うためにはどうすればいいか。医師の武井智昭さんは「24時間365日診察を行う病院が増えているが、そうした場所には知識や技術の未熟な"ハズレ"医者が交ざりやすい。便利さだけで選ぶのは危険だ」という――。

※本稿は、武井智昭『寿命格差という罠』（日東書院本社）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／RyanJLane ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／RyanJLane

■365日24時間診療クリニックが増えている

医療の現場で「コンビニ」という言葉が目立つようになりました。まず、よく耳にするのが「コンビニ受診」という言葉です。

軽い症状なのに「日中は仕事があるから」と大学病院の夜間や休日の救急外来を利用することを言います。極端な例では「明日からハワイに行くので、風邪薬を一週間分欲しい」と救急外来で要求するようなケースもあるといいます。

そのために本来治療が必要な重症者に対応できなかったり、医者の夜間労働が増えることで翌日の診療に支障が出たりと、地域医療の大きな問題となっています。

そして、同じ「コンビニ」でも、医療を提供する側の“コンビニ化”が進んでいることも、大きな懸念材料となっています。

「365日、24時間、いつでも診療対応」と、まるでコンビニのように医療を提供する病院やクリニックが増えてきています。

確かに「ちょっと体調が気になる……」程度で受診するには便利かもしれませんが、私はお勧めしたくありません。

なぜなら、コンビニ病院はその場限りで、継続性がないからです。

■酩酊したまま診察室に現れた医者

「イチゲンさん」の患者さんが相手ですから、対応する医者も自分が担当という意識がありません。院長、副院長も常駐しないことが多く、非常勤ドクターのみで対応している病院やクリニックもあるようです。

写真＝iStock.com／microgen ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／microgen

もちろん、志の高い非常勤ドクターがしっかりやっている場合もありますが、医者のレベルにばらつきがあるのも事実です。

私が実際に体験したり、親しい友人から聞いたりした中には、こんな困った医者がいました。

・患者さんの体に乱暴に聴診器を当てる。

・食欲不振の患者さんに「2、3日食べなくても死なないよ」と言い放つ。

・診察室のドアを開けっぱなしで患者さんの個人情報をしゃべる。

さらに極端な例では、飲酒をして酩酊状態で診療し、スタッフに気づかれて自らが点滴を受けた小児科医もいました。さすがに、その後病院への出入り禁止になったそうですが、このような耳を疑うような行動を取る「大ハズレ」の医者が実在するのです。

もちろんコンビニ化されたすべての病院が悪いわけではないですし、高い志を持って働いている医者もたくさんいます。

思うに、患者さん本位でコンビニ化する病院と、利益を追求してコンビニ化する病院が二極化しているのかもしれません。

■日曜に子供の風邪を診るだけで1万8000円

中でもコンビニ化が顕著なのは、小児科クリニックです。

お子さんはいつ具合が悪くなるか分かりません。休日や夜間に受診できるのは便利でしょう。しかし、小児科にコンビニ化が多いのは、ひと言で言うと、“おいしい”からです。

現在、小児科は減少傾向にあります。それに歯止めをかけようと、厚生労働省は小児科の夜間診療や休日診療の診療報酬を引き上げたのです。本来、この加算の要である「地域連携小児休日夜間診療料」は、地方の公立病院やこども医療センターなどの「入院が可能な小児救急」を守るという崇高な目的で導入されました。しかしながら、最近では都心部の入院施設を持たないクリニックでこの加算を算定することが可能になっています。

例えば、日曜日や祝日に6歳未満の小児の風邪を診察したら、診療報酬で前述の「地域連携小児休日夜間診療料」などを含めて約1800点（金額にすると1万8千円）の報酬です。

半日で30人のお子さんを診察したら、50万円以上の売上を確保することができます（ただし、令和8年度の診療報酬改定で、院内トリアージ実施料300点〈時間外、休日〉が削除され、算定上の利点は減少しました）。

■ハズレの医者を引きやすくなるシステム

私も地域の医師会の休日夜間診療所の応援で診察に行くことがあります。内科でも時間帯によりますが保険点数としては800点（8000円）から1000点（1万円）程度であり、小児科の報酬がいかに高いかが分かります。

こうした待遇の改善が、“儲かるから、小児科の夜間・休日診療をやろう”という動機を招き、小児科クリニックのコンビニ化につながっているのです。

そして、都心部では多数の365日型のクリニックが乱立し、まるでファストフード店のように医療法人がチェーン展開するなど、産業化が進んできています。

利益を重視して診察するなら、施設の規模は大きいほど儲かりますが、その分医者も必要です。人材を確保するために、一般の病院やクリニックよりもかなりの良い待遇で募集をし、それに応える医者もいます。こうなると、医者としての志や技術は後回しです。

結果、「ハズレ」の医者が交ざる確率が高まっていくのです。

■便秘と誤診され精巣を失った男の子

実際、コンビニ化されたクリニックで、知識や技術の未熟な医者による医療事故も起きています。私が知っているのは「精巣捻転症」という、精巣の位置がねじれてしまう病気で受診した小学生の男の子の事例です。

早朝に下腹部に痛みを感じた男の子がクリニックを受診したところ、医者は男の子の症状を便秘と診断し、浣腸を3回行って家に帰したそうです。

症状が治まらないため、男の子が別の病院で診察を受けたところ、「精巣捻転症」であることが判明したのです。基幹病院に緊急紹介をして治療を受けることができましたが、精巣を1つ摘出しなければならない事態となりました。

このケースは、その後医療訴訟に発展し、最初に診たクリニックと担当の医者は損害賠償金を支払っています。

子どもの健康を守るために診療報酬を上げたのに、それを不適切に利用しようとする病院経営者や医者がいることで、医療全体の信頼を揺るがせるような事態を招きました。

便利な病院が悪いわけではありません。ここで重要なのは、患者さん側が「便利だから」という理由だけで病院やクリニックを選ばないことです。

自分や家族の健康を守るという観点から、「アタリ」の病院、「アタリ」の医者に出会うためのアンテナを常に張っておくことが大事だと思うのです。

■Googleマップの口コミで見るべきポイント

受診する病院を探す際、Google マップの口コミやネットの病院ランキングを参考にする人は多いと思います。できるだけ評価の高い病院を選びたくなるでしょう。

しかし、掲載された評価を鵜呑みにしてしまうのは危険です。なぜなら投稿された評価には見えないバイアスがかかっているからです。

Google マップで医療機関の口コミ欄を見てみると、★が5つの評価と★が1つの評価に二極化している傾向があります。

そして、その内容も「先生や看護師さんがやさしかった」「スタッフの感じがいい」など、「感情的な体験」に基づくものがほとんどです。

「すごく待たされた」というネガティブな評価も、人によって感覚の違いがあるものです。

次の予定がある人には5分の待ち時間が長く感じられるでしょうし、時間に余裕がある人は30分でも長く感じないかもしれません。大変混んでいる病院で、先生が一人ひとりの患者さんを丁寧に診察していれば、その分時間もかかるでしょう。

口コミを見る時には、その内容から必要な情報を抜き出す目が重要になります。そのためのポイントをいくつか紹介しておきましょう。

〈口コミ情報のチェックポイント〉

（1）トレンドを知る

Google マップの口コミは、日付順に並び替えることができます。新しい日付から表示して、最近の口コミから見ていきましょう。

過去にどれほどいい評価が上がっていても、最近の評価が悪ければ、医者やクリニックの経営者が変わっている可能性があります。

（2）内容が具体的かどうか

「診察が丁寧だった」という個人的な感覚による評価は、人によって違いがあります。

同様の理由で「きれいな病院」「素敵な病院」という口コミも、具体性に欠けているので、あくまで参考に留めておきましょう。

「◯◯について図を使って詳しく説明してくれた」「せっかく検査したのに、結果の数値については何も教えてくれなかった」といったコメントは、何が良かったのか、何が悪かったのかを具体的に把握できます。

（3）信用できる投稿者かどうか

ネットの口コミには「サクラ」もいます。自分が注目した投稿者が他にどのような投稿をしているのかもチェックしてみましょう。不自然に高評価や低評価ばかりつけている場合は、「サクラ」の可能性があります。最近では、競合するクリニックに低評価をつける例もあり、裁判で取り上げられる事態にまで発展しています。

（4）複数の口コミを確認する

同じような評価の口コミが複数ある場合、その病院やクリニックの傾向を示している可能性は高くなります。

（5）口コミに返信しているか

投稿された口コミに、病院やクリニックがどのように返信をしているかを確認しましょう。特にネガティブな口コミへの対応には、病院やクリニックの姿勢が表れます。

■「病院ランキング」は当てになるのか

口コミと同様に、インターネットを検索すると、様々な病院ランキングが出ています。どのような病院があるかという点で参考にはなりますが、「ランキングが高い病院＝良い病院」とは限らないことも覚えておいてください。

武井智昭『寿命格差という罠』（日東書院本社）

また、◯◯大学病院と◯◯クリニックと聞くと、なんとなく大学病院のほうが優っているように感じてはいないでしょうか。患者さん側に「大きな病院なら大丈夫」という固定観念があることもあります。

病院側も経営をしていくために患者さん獲得に必死です。「当院ではこんな検査もできます」「こんなサービスもあります」と、様々なアピールポイントで差異化を図ろうとしています。患者さんにとって良い意味での差異化ならばいいと思いますが、中には“集客”のためだけに検査をし、結果が患者さんにフィードバックされていないという例もありました。

クリニックは大学病院と異なり医療機器やマンパワーも少なく、また、大学病院のように紹介患者が自動的に来るわけではないので、確かに“集客”もしていかないといけません。

しかし、クリニックこそ、医師の人間性を含めた総合性が試されるのです。

病院やクリニックを選ぶ時は、口コミやランキングだけに頼らず、多方面から情報を集めた上で決めることをお勧めします。

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武井 智昭（たけい・ともあき）

高座渋谷つばさクリニック院長

2002年、慶應義塾大学医学部卒業。さまざまな病院・クリニックで小児科医・内科医としての経験を積み、現職。感染症・アレルギー疾患、呼吸器疾患、予防医学などを得意とする。『チコちゃんに叱られる！』（NHK）、『めざましテレビ』（フジテレビ）、『林修の今知りたいでしょ！』『ガリベンチャーV』（共にテレビ朝日）ほか、メディア出演多数。

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（高座渋谷つばさクリニック院長 武井 智昭）