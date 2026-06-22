1575年、武田勝頼は織田・徳川連合軍と長篠の戦いを行い、敗戦する。歴史学者の渡邊大門氏は「小説や映画で描かれるような戦いが行われたかは非常に疑わしい。そもそもこの戦いの実像を示す一次史料は極端に乏しい」という――。（第3回）

※本稿は、渡邊大門『信長包囲網の真相』（星海社新書）の一部を再編集したものです。

「長篠合戦図屏風」の一部（写真＝徳川美術館蔵／PD-Japan／Wikimedia Commons）

■「三段撃ち」も「騎馬軍団」もなかった

織田・徳川連合軍が向かった場所は、長篠城の手前にある設楽原（愛知県新城市）である。設楽原は平野ではなく、丘陵地が沢や小川に沿って南北に連なっている地形だった。武田方と織田・徳川連合軍は連吾(れんご)川を挟んで陣を置き、川を自然の堀として防御線を築いた。

織田・徳川連合軍は、丘陵地ゆえに相手陣を奥深くまで見渡せないという地形を利用し、馬防柵(ばぼうさく)を築くなどして万全の体制を敷いた。なお、武田方の率いた軍勢の数よりも、織田・徳川軍のほうが圧倒的に多かったといわれている。

天正3年（1575）5月21日、長篠の戦いの前哨戦として、鳶ケ巣(とびがす)山砦（愛知県新城市）において攻防が繰り広げられた。鳶ケ巣山砦は、武田方が長篠城を攻略する際の付城として築かれたものである。

織田・徳川連合軍は奇襲戦で鳶ケ巣山砦を攻略すると、武田方の退路を断つことに成功した。これにより、織田・徳川連合軍が自軍の士気を大いに高め、当初から戦いを有利に進めたのである。

天正3年（1575）5月21日、両軍は長篠の戦いに突入したが、この戦いで避けて通れない問題は、織田・徳川連合軍の軍事革命といわれる戦法である。織田・徳川連合軍は、戦国最強とされた武田氏の騎馬軍団を3000丁もの鉄砲で撃破したと長く語られてきた。

■熟練した射手が3000人もいたのか

とりわけ鉄砲の「三段撃ち」は軍事革命と称されてきたが、近年はその評価の見直しが進んでいる。それは、武田の騎馬軍団も同じである。では、この通説はどこに問題があったのか考えてみたい。

鉄砲の「三段撃ち」や武田の騎馬軍団の根拠史料となったのは、17世紀初頭に成立した小瀬甫庵の『信長記』（織田信長の一代記）である。その後、参謀本部編『日本戦史 長篠役』（元真社、1903年）がこの説を採った。軍事の専門家である参謀本部の影響力は大きく、「鉄砲の三段撃ち」対「武田の騎馬軍団」という構図は長らく通説とされてきたのである。

しかし、甫庵の『信長記』の内容は、同じ二次史料の太田牛一の『信長公記』を参考とし、おもしろおかしく創作・脚色したものである。

牛一の『信長公記』は二次史料とはいえ、客観性に富んでいるが、甫庵の『信長記』は歴史小説にすぎず、歴史史料としては適さない。したがって、今となっては甫庵の『信長記』を根拠とした、「鉄砲の三段撃ち」や「武田の騎馬軍団」は否定されている。

以下、もう少し「鉄砲の三段撃ち」や「武田の騎馬軍団」について考えてみよう。まず、鉄砲隊が三列に並び、1000丁ずつ交代射撃を行うのは極めて困難だったことが指摘されている。熟練した射手を3000人揃えるのも難しかったに違いない。

■馬から降りて戦っていた

また、実際の戦いでは武田の騎馬軍団が突撃したのではなく、下馬して戦った可能性が高いといわれている。別の合戦の例になるが、戦闘の際には馬から降りて戦ったという記録がある。

その一方で、馬上で槍を振るって戦った事例も報告されているが、それは馬で突撃したわけではない。馬は高価で貴重だったので、失うことが懸念されたと考えられる。

その後の研究では反論も示されたが、なかなか決定打が出ていないのが現状である。このように、近年の研究は従来説を鵜呑みにせず、長篠の戦いの実像を丁寧に再検討している。以下、さらに具体的に確認していきたい。

まず、織田方が3000丁もの鉄砲を準備し、1000丁の鉄砲を代わる代わる撃つ「三段撃ち」を行ったのかという点を考えてみたい。

信長は若い頃から橋本一巴(いっぱ)に鉄砲の扱いを学んでおり、鉄砲の重要性を深く理解していた。また、弾の原材料である鉛や、火薬原料の硝石(しょうせき)を確保するため奔走したことも事実である。

■正確ではない鉄砲の数

永禄11年（1568）の上洛時に堺（大阪府堺市）を掌握しようとしたのは、鉄砲生産を支えるためであったといわれている。織田方の鉄砲の供給源は、国友村（滋賀県長浜市）だったと指摘されている。

信長が鉄砲を国友村に発注したことは、たしかな史料で確認できないが、長篠の戦いで使用した大半の鉄砲が、国友製だったことは否定できないという。いずれにしても、信長が十分な数の鉄砲の供給源を確保していたのは疑いないだろう。

実は、3000丁という鉄砲の数にも疑義が示されている。『信長公記』の写本によっては、鉄砲の数を1000丁と記載するものがある点に注意が必要だろう。

『信長公記』には複数の原本が伝わっており、ほかにも多くの写本が残っている。

いずれが正しいのかは、今後の課題でもある。ただし、1000丁であれ、3000丁であれ、キリのいい数字になっており、正確に数えたものと思えないので疑問が残る。

■1キロ先まで号令が聞こえたのか

さらに現実的に考えると、織田方が3000丁を1000丁ずつ3隊に分け、交代射撃を行う訓練を積んでいたのか疑わしい。兵農分離が完全に進んでいない当時にあって、頻繁に集団で軍事教練を行ったとは考え難い。射撃手の技量が一定ではなく、1000人が同時に撃つタイミングを合わせるのは難しかったと考えられる。

そもそもの問題として、1000丁の鉄砲の射撃手が1メートルの間隔を置いて並ぶと、端から端まで1キロメートルになる。指揮者が「撃て！」と号令を掛けたとしても、1キロメートル離れた射撃手まで号令が伝わったのかという素朴な疑問が残る。

いずれにしても、1000丁を同時に射撃するのは、とても困難だっただろう。『信長公記』によれば、鉄砲隊は各部将から兵を集めたもので、1000人に対し5人の指揮者がついたという。

実際には、もっと射撃のタイミングを図る部隊長のような者がいたのではないか。したがって、敵が射程に入った段階で、部隊長が状況を見ながら代わる代わる射撃を指示したと考えるほうが現実的・合理的である。今後の課題となろう。

■現実的ではない小型馬の馬防柵突破

次に、武田氏の騎馬軍団である。従来は、武田方が騎馬による激しい突撃を繰り返したが、織田・徳川連合軍の3000丁の鉄砲の前に敗れたと説明されてきた。この点についても再検討されている。

当時は兵農未分離であり、武田方の多くの将兵は農業に従事していた。上層家臣を除けば、日常的に騎馬戦の訓練を受ける体制があったとは思えず、大規模な「騎馬軍団」が存在したのか疑問である。

武田勝頼（1546〜1582）の肖像画（部分）（写真＝高野山持明院蔵／PD-Japan／Wikimedia Commons）

また、先述のとおり、当時は馬から降りて戦うのが一般的だったと指摘されている。馬に乗ったまま槍や刀を振るう例はあったが、それは特殊な例だったと考えられる。

馬は耕作にも使われる高価なものであり、安易に死なせるわけにはいかなかった。それゆえ、馬の死傷を避けるため下馬して戦うことが多かったのだろう。

加えて、日本の在来馬は体高120センチ前後の小型馬であり、馬防柵に体当たりして突破するような行動は現実的ではなかった。そもそも馬は臆病な動物であり、本当に馬防柵に体当たりしたのか疑問が残る。

■後世に脚色した可能性

映画の1シーンのように、大軍で騎馬が馬防柵に体当たりし、敵をなぎ倒すというイメージは後世の脚色にすぎない可能性が高い。結局、長篠の戦いの実像を示す一次史料は極端に乏しく、二次史料に頼るほかない。

渡邊大門『信長包囲網の真相』（星海社新書）

史料上の制約があまりに大きいのだが、それはどの合戦を研究するにしても同じである。そのため、近年は史料批判を徹底し、通説を1つずつ検証する作業が進んでいる。

現在では、「鉄砲の三段撃ち」や「武田の騎馬軍団」といった従来のイメージは大幅にトーンダウンしているが、長篠の戦いをめぐる議論は今も続いており、今後の研究成果が注目される。

なお、当時の武将は軍功を挙げるため「抜け駆け」を行うことが多く、武田方でも無謀な突撃が敗因の一つになった可能性も考慮すべきであろう。ともあれ、この問題は今も研究が進んでいる。

参考文献

・太田浩司「国友鉄砲鍛冶の成立 ―編纂物に頼らない歴史構築の試み―」（『銃砲史研究』391号、2020年）

・藤本正行『長篠の戦い 信長の勝因・勝頼の敗因』（洋泉社歴史新書y、2010年）など

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渡邊 大門（わたなべ・だいもん）

歴史学者

1967年生まれ。1990年、関西学院大学文学部卒業。2008年、佛教大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士（文学）。現在、株式会社歴史と文化の研究所代表取締役。主要著書に 『関ヶ原合戦全史 1582‐1615』（草思社）、『戦国大名の戦さ事情』（柏書房）、『ここまでわかった! 本当の信長 知れば知るほどおもしろい50の謎』（知恵の森文庫）、『清須会議 秀吉天下取りのスイッチはいつ入ったのか？』（朝日新書）ほか多数。

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（歴史学者 渡邊 大門）