【ファミマ】夏の「1個買うと、1個もらえる」キャンペーン、6月23日スタート - ラインアップ全97品を一挙公開
ファミリーマートは6月23日から、「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを全国のファミリーマートで開催する。
1個買うと、1個もらえる
○全97品をラインアップ
6月23日〜7月13日までの期間中、対象商品を1つ購入ごとに、「無料引換券」がレシートに1枚印字される。引換券は対象期間内に、引換対象商品と一緒にレジまで持参することで利用できる。今回は、気温が上昇するこれからの季節の毎日の暮らしにうれしい全96品の商品を用意した。
1個買うと、1個もらえる
第1週の発券対象期間は6月23日〜6月29日、引換対象期間は6月30日AM7:00〜7月6日。夏にぴったりの「コカ・コーラ やかんの麦茶」や「お〜いお茶」といった飲料のほか、新商品の「明治 アーモンドチョコレートポケットパック」などが対象となる。
第1週対象商品
第2週の発券対象期間は6月30日〜7月6日、引換対象期間は7月7日AM7:00〜7月13日。「ファミマル ソース焼そば からしマヨネーズ付き 大盛」など、注目の商品が登場する。
第2週対象商品
第3週の発券対象期間は7月7日〜7月13日、発券対象期間は7月14日AM7:00〜7月20日。「アクエリアス 500mlを買うと、アクエリアス950mlがもらえる」といった人気の組み合わせをラインアップする。
第3週対象商品
実施期間
○KYS動画研究所とのコラボ動画を公開
キャンペーンに合わせ、SNSを中心にクスッと笑えるオリジナルアニメーション動画で人気を集める「KYS動画研究所」とのコラボレーション動画をファミリーマート公式Xにて6月23日18:00から公開する。動画では、キャンペーンの引換券(レシート)を大切に保管するあまり、お財布だけでなくカバンのポケットや意外な場所から次々とレシートが出てきてしまうという、日常の"あるある"をユーモラスに描いたストーリーが展開される。
○「1個買うと、1個もらえるジャンル 総選挙」を実施
「1個買うと、1個もらえるジャンル 総選挙」
キャンペーンで対象の「飲み物」「お菓子」「カップ麺」3つのジャンルを対象に総選挙を実施する。同社公式Xアカウントをフォローの上、対象ポストの投票機能に参加すると、抽選で10名に「『1個買うと、1個もらえる』の1週目対象商品詰め合わせ」が抽選で当たる。期間は6月24日9:00〜6月30日まで。
1個買うと、1個もらえる
○全97品をラインアップ
6月23日〜7月13日までの期間中、対象商品を1つ購入ごとに、「無料引換券」がレシートに1枚印字される。引換券は対象期間内に、引換対象商品と一緒にレジまで持参することで利用できる。今回は、気温が上昇するこれからの季節の毎日の暮らしにうれしい全96品の商品を用意した。
第1週の発券対象期間は6月23日〜6月29日、引換対象期間は6月30日AM7:00〜7月6日。夏にぴったりの「コカ・コーラ やかんの麦茶」や「お〜いお茶」といった飲料のほか、新商品の「明治 アーモンドチョコレートポケットパック」などが対象となる。
第1週対象商品
第2週の発券対象期間は6月30日〜7月6日、引換対象期間は7月7日AM7:00〜7月13日。「ファミマル ソース焼そば からしマヨネーズ付き 大盛」など、注目の商品が登場する。
第2週対象商品
第3週の発券対象期間は7月7日〜7月13日、発券対象期間は7月14日AM7:00〜7月20日。「アクエリアス 500mlを買うと、アクエリアス950mlがもらえる」といった人気の組み合わせをラインアップする。
第3週対象商品
実施期間
○KYS動画研究所とのコラボ動画を公開
キャンペーンに合わせ、SNSを中心にクスッと笑えるオリジナルアニメーション動画で人気を集める「KYS動画研究所」とのコラボレーション動画をファミリーマート公式Xにて6月23日18:00から公開する。動画では、キャンペーンの引換券(レシート)を大切に保管するあまり、お財布だけでなくカバンのポケットや意外な場所から次々とレシートが出てきてしまうという、日常の"あるある"をユーモラスに描いたストーリーが展開される。
○「1個買うと、1個もらえるジャンル 総選挙」を実施
「1個買うと、1個もらえるジャンル 総選挙」
キャンペーンで対象の「飲み物」「お菓子」「カップ麺」3つのジャンルを対象に総選挙を実施する。同社公式Xアカウントをフォローの上、対象ポストの投票機能に参加すると、抽選で10名に「『1個買うと、1個もらえる』の1週目対象商品詰め合わせ」が抽選で当たる。期間は6月24日9:00〜6月30日まで。