timelesz菊池風磨、休養中は点滴・流動食で生活 体重は7〜8kg減っていた「痩せました」
【モデルプレス＝2026/06/22】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が6月21日、二宮和也率いるYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」の動画に出演。休養中の食事事情を明かした。
【写真】復帰のtimeleszメン、“7〜8kg減”復帰後の姿
4月22日、菊池はSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトにて、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することを発表。ライブツアー「We’re timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM」の愛知公演（5月16日・17日）と静岡公演（5月30日・31日）の出演は見合わせし、6月1日より医師の判断、指導のもと活動再開することを発表した。
今回の動画から菊池が復帰し、二宮、Hey! Say! JUMPの山田涼介とともに喉の健康にご利益があるとされる神社を参拝。境内には菊池の快復を願うファンの絵馬が数多く奉納されており、菊池が胸を打たれる場面もあった。
移動中の車内で、二宮から「痩せた？」と聞かれた菊池は「痩せました。7〜8kgいきましたよ」と体重が減少したことを告白。休養中については「喉通せなくて。栄養は点滴で入れてましたよ」と明かし「っていう時期もちょっとあって、（徐々に）流動食的な。だから唐揚げとか辛いものとか食えなかったです」と振り返った。現在は「もうバックバクで」と話し、通常通り食事を摂れるまで回復したことを伝えた。（modelpress編集部）
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◆菊池風磨、6月1日より活動を再開
4月22日、菊池はSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトにて、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することを発表。ライブツアー「We’re timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM」の愛知公演（5月16日・17日）と静岡公演（5月30日・31日）の出演は見合わせし、6月1日より医師の判断、指導のもと活動再開することを発表した。
◆菊池風磨、休養中の様子明かす
今回の動画から菊池が復帰し、二宮、Hey! Say! JUMPの山田涼介とともに喉の健康にご利益があるとされる神社を参拝。境内には菊池の快復を願うファンの絵馬が数多く奉納されており、菊池が胸を打たれる場面もあった。
移動中の車内で、二宮から「痩せた？」と聞かれた菊池は「痩せました。7〜8kgいきましたよ」と体重が減少したことを告白。休養中については「喉通せなくて。栄養は点滴で入れてましたよ」と明かし「っていう時期もちょっとあって、（徐々に）流動食的な。だから唐揚げとか辛いものとか食えなかったです」と振り返った。現在は「もうバックバクで」と話し、通常通り食事を摂れるまで回復したことを伝えた。（modelpress編集部）
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