【ギャバリオンブレード MEMORIAL EDITION】 予約受付期間：～8月16日23時まで 12月 発送予定 価格：19,800円

バンダイは、なりきり玩具「ギャバリオンブレード MEMORIAL EDITION」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約を受け付けている。発送は12月を予定し、価格は19,800円。

本商品は特撮テレビドラマ「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」に登場する「ギャバリオンブレード」を大人向けのなりきり玩具として立体化したもの。DX版（約540mm）比で約140％、全長約750mmへ超ボリュームアップし、成形色だったシルバー部を塗装化するなど塗装も劇中の見栄えを再現。

また6人の“ギャバン”のモードを搭載（例：ギャバン・インフィニティ／ギャバン・ブシドー／ギャバン・ルミナス ほか）。モードごとにLED発光パターンや攻撃音声が変化し、劇中さながらの演出を再現している。

BGMを2曲収録（「LOVE IS THE STRONGEST（TVサイズ）」「What’s a Hero」）。サウンドと発光が連動し、コレクションでもプレイでも満足度の高いメモリアル仕様となっている。

ギャバリオンブレード MEMORIAL EDITION

予約受付期間：～8月16日23時まで

12月 発送予定

価格：19,800円

サイズ：W約750mm×H約100mm×D約80mm

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