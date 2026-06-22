【DX角獣エンカク＆オメガホーンセット】 7月25日 発売予定 価格：8,580円

バンダイは、特撮ドラマ「PROJECT R.E.D.」の第2弾となる新番組「角醒ハンター オメガホーン」怪獣フィギュアとなりきりアイテムのセット「DX角獣エンカク＆オメガホーンセット」を7月25日に発売する。価格は8,580円。

本製品は7月26日9時30分からテレビ朝日系にて放送予定の「角醒ハンター オメガホーン」に登場する変身アイテムと角獣「エンカク」の大型フィギュアがセットとなったもの。「エンカク」は全長約350mmで、角獣の力が秘められたアイテム「エゴルギア」を「オメガホーン」にセットして声を発することでセンサーが反応、サウンド遊びや必殺技遊びを楽しめるという。

「オメガホーン」は変形してファイター形状の「オメガホーン・ファイター」としたり、「エンカク」と合体させて遊べる。別売りの「DX角獣ゴウカク」、「DX角獣ザンカク」とも合体させて遊べる。また「エゴルギア」シリーズはガシャポン自販機、お菓子売り場などで展開予定。

この他、主人公「キャプテン・オメガホーン」が使用するアイテム「DXオメガアナライザー」も発売予定。価格は4,620円。ボタンを押すと変身時の音声やナビゲーション音声が発動し、「エゴルギア」「を装着してボタンを押すと「角獣」のクラスを判定し、それに応じた音声が発動する。「エモルギア」も装着可能となっている。

「DX角獣エンカク＆オメガホーンセット」などの対象商品を購入することで、キャンペーン限定「エモルギア ゲキドーエモルギー R.E.D. ver.」を進呈するキャンペーンも実施する。「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」のアイテムとなるが、「角獣ハンター オメガホーン」のアイテムとも組み合わせることが可能。7月25日から無くなり次第終了となる。

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