佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



「台風7号」

台風7号は22日午前9時時点で非常に強い勢力となり、フィリピンの東を西よりに進んでいます。27日（土）にかけて沖縄県に接近する予想です。25日（木）以降は勢力を弱めるものの、九州付近に停滞する梅雨前線を刺激して、福岡県や佐賀県でも大雨の可能性があります。最新の気象情報に注意してください。





「天気の予想」22日（きょう）は雲が広がりやすく、一日中、厚い雲に覆われるでしょう。午後ほど雨が降りやすく、本降りの雨になりそうです。時折、風が強めに吹くこともあります。「傘は必要なのか、どうなのか？」必ず雨具をお持ちください。折りたたみ傘で十分ですが、帰りが夜遅くになる場合は大きめの傘が良さそうです。「気温はどうなのか？」最高気温は、福岡市で26℃、北九州市で25℃と、日差しが少ない分、暑さは控えめでしょう。湿度は高いので、ムシムシ、ジメジメと感じられそうです。「なのか間予報」今週は梅雨らしい天気が続きます。かばんには常に折りたたみの傘を入れておくようにしましょう。24日（水）と25日（木）は雨量が多くなる可能性があります。蒸し暑い日が続くため、熱中症や食べ物の管理にご注意ください。