【ロサンゼルス＝平地一紀】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２１日（日本時間２２日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｈ組のスペイン（世界ランキング２位）はサウジアラビア（同６１位）に完勝した。

ウルグアイ（同１６位）とカボベルデ（同６７位）は互いに譲らず引き分けた。Ｇ組のベルギー（同９位）とイラン（同２０位）は無得点のドローだった。（世界ランキングは１１日時点）

スペイン４―０サウジアラビア

スペインが今大会初勝利。ロドリを中心とした滑らかなパスワークで序盤から試合を支配し、前半にヤマルとオヤルサバルのゴールで３点をリード。メンバーを入れ替えた後半も、危なげなく試合を進めた。守備重視の布陣で臨んだサウジアラビアは押し込まれ、シュート３本に終わった。

負の歴史止められず

サウジアラビアはスペインに完敗し、Ｗ杯で欧州勢相手に１０連敗となった。前半は５バックで自陣に引いて守備を固めたが、相手の技術と速さに翻弄（ほんろう）され、「ペナルティーエリア周辺で我々に強さが足りなかった」とドニス監督。１９９４年米国大会では、サウジアラビアが誇る名手オワイランが、ベルギーを相手に自陣からドリブル突破を仕掛け、ゴールを奪った。その試合を最後に欧州勢から白星を挙げられず、今回も負の歴史を止められなかった。