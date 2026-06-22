『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式後、Spotifyで楽曲再生数が急伸 公式プレイリストは1513%増
音楽ストリーミングサービスSpotifyが、13日に開催された国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）の授賞式後、受賞作品や出演アーティストの楽曲再生数が大きく伸長したことを発表した。
【動画】藤井 風、記者への神対応に会場大熱狂
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は東京・TOYOTA ARENA TOKYOおよびSGCホール有明で開催され、約2000作品・アーティストの中から主要6部門を含む全78部門の受賞者を発表。授賞式の模様は放送・配信を通じて一部地域を除く全世界へ届けられた。
Spotifyによると、『MAJ』公式プレイリストへのアクセス数は授賞式後に1513％増を記録。授賞式でパフォーマンスを披露したアーティストや受賞楽曲にも大きな反響が表れた。
主要6部門の発表やライブパフォーマンスが行われたグランドセレモニーからは、「最優秀オルタナティブ楽曲賞」を受賞した羊文学の「声」が245％増、「最優秀アルバム賞」「最優秀R&B／コンテンポラリー楽曲賞」を受賞した藤井 風（Fujii Kaze）の「Prema」が222％増を記録した。
また、「最優秀楽曲賞」を含む5冠を達成したサカナクションの「怪獣」は33％増、「最優秀J-POP楽曲賞」を受賞した米津玄師の「IRIS OUT」は17％増、「最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞」「最優秀バイラル楽曲賞」などを受賞したM!LKの「好きすぎて滅！」も17％増となった。
アーティスト単位でも大きな伸びがみられた。「最優秀インストゥルメンタル楽曲賞」を受賞したKan Sanoの「神様のメロディ」は2425％増を記録し、Kan Sanoのストリーム数も60％増となった。また、「最優秀ボーカロイド・カルチャー賞」を受賞したr-906の「匙ノ咒」は1142％増を記録し、r-906のストリーム数も43％増となった。羊文学は42％増、藤井 風（Fujii Kaze）は30％増、ORANGE RANGEは18％増となった。
さらに、海外アーティストにも授賞式効果は及び、授賞式で特別パフォーマンスを披露したサム・スミスは50％増を記録。「Indonesian Popular Music 特別賞」のHindia「everything u are」は142％増、「Philippine Popular Music 特別賞」のCup of Joe「Multo」は82％増となった。
また、「最優秀海外ロック楽曲賞」を受賞したGreen Dayの「Smash It Like Belushi」は3945％増、「最優秀海外ヒップホップ／ラップ楽曲賞」を受賞したTyler, The Creatorの「Stop Playing With Me」は1756％増と大幅な伸びを見せた。
国内では、Creepy Nuts「doppelganger」が124％増、XG「GALA」が43％増、HANA「Blue Jeans」が31％増を記録。「最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞」を受賞したSHOW-WA & MATSURIの「僕らの口笛」は1379％増となった。
また、「学生クリエイター奨励賞『STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE』in association with 京都芸術大学」に選出されたbrooksの「anna's cradle」は2761％増を記録している。
【動画】藤井 風、記者への神対応に会場大熱狂
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は東京・TOYOTA ARENA TOKYOおよびSGCホール有明で開催され、約2000作品・アーティストの中から主要6部門を含む全78部門の受賞者を発表。授賞式の模様は放送・配信を通じて一部地域を除く全世界へ届けられた。
主要6部門の発表やライブパフォーマンスが行われたグランドセレモニーからは、「最優秀オルタナティブ楽曲賞」を受賞した羊文学の「声」が245％増、「最優秀アルバム賞」「最優秀R&B／コンテンポラリー楽曲賞」を受賞した藤井 風（Fujii Kaze）の「Prema」が222％増を記録した。
また、「最優秀楽曲賞」を含む5冠を達成したサカナクションの「怪獣」は33％増、「最優秀J-POP楽曲賞」を受賞した米津玄師の「IRIS OUT」は17％増、「最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞」「最優秀バイラル楽曲賞」などを受賞したM!LKの「好きすぎて滅！」も17％増となった。
アーティスト単位でも大きな伸びがみられた。「最優秀インストゥルメンタル楽曲賞」を受賞したKan Sanoの「神様のメロディ」は2425％増を記録し、Kan Sanoのストリーム数も60％増となった。また、「最優秀ボーカロイド・カルチャー賞」を受賞したr-906の「匙ノ咒」は1142％増を記録し、r-906のストリーム数も43％増となった。羊文学は42％増、藤井 風（Fujii Kaze）は30％増、ORANGE RANGEは18％増となった。
さらに、海外アーティストにも授賞式効果は及び、授賞式で特別パフォーマンスを披露したサム・スミスは50％増を記録。「Indonesian Popular Music 特別賞」のHindia「everything u are」は142％増、「Philippine Popular Music 特別賞」のCup of Joe「Multo」は82％増となった。
また、「最優秀海外ロック楽曲賞」を受賞したGreen Dayの「Smash It Like Belushi」は3945％増、「最優秀海外ヒップホップ／ラップ楽曲賞」を受賞したTyler, The Creatorの「Stop Playing With Me」は1756％増と大幅な伸びを見せた。
国内では、Creepy Nuts「doppelganger」が124％増、XG「GALA」が43％増、HANA「Blue Jeans」が31％増を記録。「最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞」を受賞したSHOW-WA & MATSURIの「僕らの口笛」は1379％増となった。
また、「学生クリエイター奨励賞『STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE』in association with 京都芸術大学」に選出されたbrooksの「anna's cradle」は2761％増を記録している。