俳優の仲里依紗さんが、2026年6月13日に公式YouTubeチャンネルを更新。田中みな実さんをゲストに迎え、質問コーナーに回答した。

若い頃「反対されればされるほど、私はあの人の良さがわかるみたいな」

仲さんは動画内で、視聴者から田中さんへの質問を募集し、二人で女子トークを繰り広げた。「ダメな男の見分け方は？」という質問に対し、田中さんは「恋リア（恋愛リアリティーショー）とか観てるとさ、めっちゃわかるの」と前置きしつつも、本音を吐露する。

「なのにさ、自分が渦中にいると、気づけなかったりするよね」と田中さん。これに、仲さんは「人から言われても、でも...って思っちゃうってことですよね？」と質問。すると田中さんは、「何なら反対されればされるほど、私はあの人の良さがわかるみたいな、思っちゃうときが、若い頃あったかもしれないなって」と記憶を辿った。

さらに、仲さんは「今はありますか？」と質問。田中さんは、「今はもうそういう段階にないって感じはないかな。ダメ男とか、いわゆるそういう人たちに費やしている時間はない」とバッサリ。仲さんも、ダメ男自体にそこまで興味を持たないと共感していた。

ほかにも「旦那さんに不倫されたらどうしますか？」という質問も寄せられた。夫がママ友と不倫していたという内容で、田中さんは「（現実は）ドラマよりもエグいって言うよね」と反応。仲さんは、「国外追放はまずマストで、電波がないところに行ってもらう」「サバイバル。島に取り残して、イカダを作って帰ってくる。で、作って帰ってきたら許してやる」と話していた。