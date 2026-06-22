鉄道の信号機ってどうなっている？鉄道と自動車用の信号のルールは同じなの？【図解 鉄道の話】

鉄道の信号機ってどうなっている？鉄道と自動車用の信号のルールは同じなの？

最大６灯のライトで指示

自動車用の道路と同じく、鉄道の走る線路にも信号機が設置されています。鉄道用の信号機は、自動車用のものと同様に赤色・黄色・緑色の３色が使われていますが、３灯のものだけではなく、２灯から６灯までとかなり種類が豊富です。では、ライトの色や点灯の仕方によってどんな意味があるのでしょうか？赤色と黄色、緑色のライトが１個ずつの３灯のものは、赤で停止、黄で注意して走行、緑だと通常の速度で進行することができます。自動車用の信号機では黄が基本的に「止まれ」を意味する一方で、鉄道用では進んでもいいのです。

このほかに、赤１個、黄３個、緑１個からなる５灯のものもあります。５灯で特徴的なのは、黄が２個点灯で警戒を表し、黄１個と緑１個が点灯で減速を表すということです。自動車の場合、前の車との車間距離の確保はドライバーに任されており、またぶつかりそうになればハンドルを操作して避けることもできます。しかし鉄道の場合、急ブレーキはできず、レールの上を走るため、衝突を避けるには止まるしかありません。そのため信号機と信号機の間を１区間とし、１つの区間には１列車しか入れないようにして衝突を防いでいます。このしくみを閉そくといいます。

安全を守るために５つの指令がある鉄道の信号機

運行本数の多い首都圏の鉄道では、安全性のために最大５～６灯ものライトがついた信号機を採用しています。ここでは５灯式の指令表示法を紹介します。

５灯式信号機の場合

進行

列車同士の車間距離が十分取れており、通常通りの速度で運転してよいという表示です。

減速

黄色と緑が１個ずつ点灯した状態。時速６５km以下、または時速７５km以下で走行する必要があります（制限速度は、鉄道会社が独自に定めることができます。）

注意

黄色が１個点灯している状態。前の列車と距離が近いことを意味し、時速４５km以下、または時速５５km以下で走行する必要があります。

警戒

黄色が２個点灯しているときには、時速２５km以下とかなり徐行して運転することが求められます。

停止

赤信号のときには、ブレーキをかけて赤ランプが点灯している信号機の手前に止まる必要があります。

ライト６灯の信号機には「高速進行」という表示が加わっています。これは通常よりも速く、時速160kmで走行することができます（成田スカイアクセス線で採用）。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』綿貫 渉