完実電気は、ドイツのケーブルメーカー・in-akustik(イン・アクースティック)製品の国内輸入代理店業務を、ユキムから引き継ぐ。6月19日より、対象製品の販売、修理受付、ユーザーサポート業務を開始した。

エントリークラスの製品から販売をスタートし、今後は順次ラインナップを拡充していく予定。取り回しに優れた「Premiumシリーズ」と、ブランドの哲学を体現するエントリーモデル「Starシリーズ」を先行して取り扱う。

ラインナップは、スピーカーケーブルのリール巻「LS-CU/REEL」、RCAケーブル「NF-RCA/PREMIUM」、XLRケーブル「NF-XLR/PREMIUM」、サブウーファーケーブル「SUB-MONO/PREMIUM」、LANケーブル「LAN-STREAMING-CAT6/PREMIUM」、USBケーブル「HIGHSPEED-USB-A<>USB-B/PREMIUM」など。

価格は長さによって異なり、LS-CU/REELが14,850円から20,570円、NF-RCA/PREMIUMが9,900円から18,370円、NF-XLR/PREMIUMが14,850円から32,010円、SUB-MONO/PREMIUMが6,875円から10,560円、LAN-STREAMING-CAT6/PREMIUMが2,310円から10,560円、HIGHSPEED-USB-A<>USB-B/PREMIUMが2,860円から5,060円。

in-akustikは1977年創業のドイツのケーブルブランド。調和の取れた自然なサウンドを、極限までロスなくリビングルームへ届けることを目指してきたという。

LS-CU/REEL

LS-CU/REEL。ホームオーディオ、カーオーディオ、DJ用途、ホームシアターなど幅広い用途に対応するスピーカーケーブル。導体には高純度銅を採用

NF-RCA/PREMIUM。高純度OFC銅を採用したRCAケーブル。二重シールド構造により外部ノイズの影響を低減し、デュアルモノ設計によってチャンネル間の分離性を高めている

NF-XLR/PREMIUM。XLR接続に対応するオーディオケーブル。高純度OFC銅を採用し、二重シールド構造によって外部ノイズや干渉を低減する。

SUB-MONO/PREMIUM。サブウーファー向けのRCAケーブル。高純度OFC銅を採用し、力強くダイナミックな低音再生を実現するとしている。

LAN-STREAMING-CAT6/PREMIUM。カテゴリー6対応のLANケーブル。10/100/1000BASE-Tに対応し、最大1Gbpsのデータ伝送が可能。編組と全面アルミ箔シールドによるSF-UTP構造を採用し、ノイズ耐性を高めている。

HIGHSPEED-USB-A<>USB-B/PREMIUM。USB A － B端子のUSB 2.0対応ケーブル。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、オーディオDAC、外付けHDD、ストリーマーなどでの使用を想定する